Quand, où regarder Rajkummar Rao, le drame social avec Bhumi Pednekar

Mettant en vedette Rajkummar Rao et Bhumi Pednekar dans les rôles principaux, le drame social Bheed est sorti en salles le 24 mars. Se déroulant pendant le verrouillage induit par la pandémie de Covid-19 en Inde, le film est réalisé par Anubhav Sinha qui a déjà réalisé plusieurs films sociaux. des drames tels que Thappad, Mulk, Article 15 et Anek.

Bheed est maintenant en streaming sur le géant du streaming Netflix. Le géant OTT a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux le dimanche 28 mai, en partageant l’affiche du film avec la légende : « L’histoire déchirante d’un homme risquant tout pour l’humanité se bat contre toute attente. #Bheed est maintenant en streaming sur Netflix. »

Tourné entièrement en noir et blanc, le film met en scène un groupe d’acteurs talentueux formant un ensemble puissant composé de Dia Mirza, Pankaj Kapur, Virendra Saxena, Ashutosh Rana, Aditya Srivastava, Kritiki Kamra et Aditi Subedi, entre autres, dans des rôles clés.

Bien que le drame social ait reçu des critiques positives, il s’agissait d’un échec commercial ne recueillant que 3,33 crores de roupies dans le monde lors de sa diffusion en salles. Réagissant à son échec au box-office, Anubhav Sinha a déclaré à Galatta Plus : « Ce film (Bheed) a reçu tellement d’amour, d’adulation et de respect. Les gens écrivent des pages sur WhatsApp et sur Facebook, plus de critiques que je n’en ai jamais lues. Mais il n’y a personne dans les théâtres. Cela crée une sensation un peu bizarre. Je suis à moitié heureux et à moitié intrigué.





Bheed a vu de multiples controverses depuis que sa bande-annonce est tombée sur YouTube, car les gens l’ont qualifié de film « anti-indien » pour avoir comparé les problèmes rencontrés par les gens ordinaires pendant le verrouillage aux horreurs de la partition de 1947. Il a été téléchargé, mais le discours en voix off du Premier ministre Modi annonçant le verrouillage en a été supprimé. T-Series a également reculé et le film a été uniquement produit par Anubhav Sinha sous sa bannière Benaras Mediaworks.

