Quand, où regarder Prabhas, Kriti Sanon, le drame mythologique de Saif Ali Khan

Réalisé par Om Raut et basé sur Ramayana, Adipurush est diffusé en hindi sur Netflix et dans les quatre langues du sud de l’Inde sur Prime Video.

Avec Prabhas dans Raghava alias Lord Rama, Kriti Sanon dans Janaki alias Sita et Saif Ali Khan dans Lankesh alias Ravana, Adipurush est sorti en salles le 16 juin. Réalisé par Om Raut et basé sur l’épopée sanskrite Ramayana, le film a été brutalement trollé pour ses effets visuels horribles, sa mauvaise caractérisation et son langage piéton.

Maintenant, après environ deux mois de sa sortie en salles, Adipurush a eu une sortie OTT plutôt calme le vendredi 11 août, sans aucune annonce majeure de la part des fabricants. Prime Video diffuse le film dans les quatre langues du sud de l’Inde telugu, tamoul, malayalam et kannada, et la version hindi du film est disponible en streaming sur Netflix. Le drame mythologique a été réalisé à l’origine dans les langues telugu et hindi, et doublé dans les trois autres langues.

Réalisé avec un budget de plus de Rs 600 crore, le réalisateur Om Raut est l’un des films les plus coûteux de l’histoire du cinéma indien. C’est la raison pour laquelle même après avoir gagné une collection mondiale brute de Rs 390 crore (selon le portail de suivi du divertissement Sacnilk.com), cela s’est avéré être un échec commercial massif. Le film est le troisième flop majeur de la carrière de Prabhas après Saaho et Radhe Shyam, mais la star de Baahubali espère rebondir avec son prochain Salaar qui sortira le 28 septembre.

Le film d’action mythologique Adipurush met également en vedette Sunny Singh dans Sesh (Lakshmana), Devdatta Nage dans Bajrang (Lord Hanuman), Vatsal Sheth dans Indrajit (Meghnada), Sonal Chauhan dans Mandodari, Siddhant Karnick dans Vibhishana, Krishna Kotian dans Dashratha et Trupti Todarmal. comme Sarama entre autres. Le film est financé par Bhushan Kumar, Om Raut, Prasad Sutar et Rajesh Nair sous leurs bannières T-Series et Retrophiles.

LIRE | Le crash d’Adipurush et l’échec de Pathaan dans le sud montrent qu’il n’y a qu’une seule star pan-indienne et que ce n’est pas Prabhas ou Shah Rukh Khan