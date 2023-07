Quand, où regarder Nawazuddin Siddiqui, le drame social avec Bhumi Pednekar

Mettant en vedette Nawazuddin Siddiqui, Bhumi Pednekar et Sumeet Vyas dans les rôles principaux, le drame social Afwaah est sorti en salles le 5 mai. sa bannière Benaras Mediaworks.

Près de deux mois après sa sortie, Afwaah a commencé à diffuser sur Netflix le vendredi 30 juin. Le géant OTT s’est emparé de ses poignées de médias sociaux, a partagé l’affiche du film et a fait l’annonce, comme il l’a écrit, « Ils disent que les rumeurs se développent mieux dans l’obscurité et celle-ci se répand comme une traînée de poudre. Regardez pour découvrir comment trois vies s’emmêlent dans le réseau de commérages #Afwaah est maintenant diffusé sur Netflix ! ».

Afwaah a eu une sortie limitée dans les salles, de nombreux cinéphiles se rendant sur les réseaux sociaux pour se « plaindre » de ne pas pouvoir trouver de spectacles près d’eux. Réagissant à la même chose, Nawazuddin a déclaré à DNA : « C’est faux. Si vous sortez en salles, vous le faites pour le public. Cela devrait atteindre les gens. Maintenant, ce qui se passe, c’est que la collection du film sera faible, alors les gens dira que le film ne marche pas. Et cela affecte aussi les acteurs. Les gens ne peuvent même pas trouver les émissions nulle part.

Eh bien, l’acteur avait raison car le réalisateur Sudhir Mishra a bombardé au box-office ne gagnant que Rs 30 lakhs au cours de sa diffusion théâtrale d’une semaine, selon le portail de divertissement Bollywood Hungama. Le film a également été écrasé par la tempête au box-office provoquée par The Kerala Story, qui est sorti à la même date qu’Afwaah et a rapporté plus de Rs 300 crore dans le monde.





Outre Nawazuddin, Bhumi et Sumeet, le thriller social présente également Sharib Hashmi, Sumit Kaul, Rockey Raina et TJ Bhanu dans des rôles clés. Afwaah a été coproduit par Dhrub Kumar Dubey et Sagar Shirgaonkar, avec Anubhav Sinha. Il sera intéressant de voir si le film trouvera son public après sa sortie numérique.

