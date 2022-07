Quand, où regarder le thriller star de Prithviraj Sukumaran-Vivek Oberoi

Mettant en vedette Prithviraj Sukumaran et Vivek Oberoi dans les rôles principaux, le thriller d’action d’époque Kaduva, qui signifie littéralement Tigre, est sorti en salles le 7 juillet et est devenu l’un des plus gros blockbusters du cinéma malayalam de cette année, gagnant environ Rs 40 crore dans sa course théâtrale. .

Situé dans les années 1990, Kaduva tourne autour de la lutte de l’ego entre le personnage titulaire de Prithviraj Sukumaran de Kaduva alias Kaduvakunnel Kuriyachan, un planteur de caoutchouc au Kerala, et le personnage de Vivek Oberoi d’un flic nommé Joseph Chandy.

Maintenant, le réalisateur Shaji Kailas est sur le point de sortir sur la plate-forme Amazon Prime Video India le 4 août alors que la plate-forme de streaming a fait l’annonce le matin du vendredi 29 juillet sur ses poignées de médias sociaux comme il l’a écrit, “un conte qui va vous transportera dans une quête de rivalité des années 90. #KaduvaOnPrime, 4 août”. D’après l’annonce officielle et son affiche, il semble que le film ne sera disponible que dans sa version malayalam sous-titrée en anglais.





Lorsque le thriller d’action d’époque était sorti, le film avait suscité la controverse comme dans l’une des séquences, le personnage du protagoniste Prithviraj, Kaduva, dit que les enfants spécialement handicapés naissent à cause des péchés commis par leurs parents. Le film a été massivement critiqué pour cette séquence.

Le réalisateur du film, Kailas, s’était rendu sur son compte Facebook et avait écrit de longues excuses en tamoul, dont une partie disait : “J’exprime mes excuses inconditionnelles pour les dialogues de mon film qui ont causé de la douleur aux parents d’enfants handicapés. Je vous demande considérer cela comme une erreur de notre part et nous pardonner.”

Partageant les excuses de Shaji sur son compte Twitter, Prithviraj a écrit : “Désolé. C’était une erreur. Nous le reconnaissons et l’acceptons” et a ajouté un emoji mains jointes. Le dialogue répréhensible a ensuite été retiré du film.