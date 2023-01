Quand, où regarder le thriller policier Adivi Sesh-vedette

Avec Adivi Sesh dans le rôle principal de l’inspecteur Krishna Dev alias KD dans l’équipe d’intervention sur les homicides, HIT: The Second Case, ou simplement HIT 2 est sorti en salles le 2 décembre. Le thriller policier Telugu s’est avéré être un succès au box-office. a gagné une collection mondiale brute de Rs 41,85 crore au cours de ses trois semaines, selon le site Web commercial Sacnilk.com.

Pour ceux qui ont manqué de regarder la suite dans les salles, la star d’Adivi Sesh est diffusée sur Amazon Prime Video à partir du 6 janvier. Le géant OTT a pris ses commandes sur les réseaux sociaux et a fait l’annonce le jeudi 5 janvier, comme il l’écrivait, “d’humeur pour une enquête passionnante ! #HIT2onPrime, le 6 janvier”.





Outre la star majeure, HIT 2 a Meenakshii Chaudhary dans le rôle principal féminin tandis que Rao Ramesh, Tanikella Bharani, Posani Krishna Murali, Komalee Prasad et Srikanth Iyengar sont vus dans des rôles clés. La version doublée en hindi du thriller policier est sortie en salles le 30 décembre.

À la fin de HIT 2, il a été révélé que Nani sera vu dans le prochain film car il a été présenté comme le flic Arjun Sarkar, un ami du personnage d’Adivi, Krishna Dev alias KD. Nani, qui a séduit le public avec sa performance divertissante dans Ante Sundaraniki cette année, a également produit le film sous sa bannière Wall Poster Cinema.

Pour les non-initiés, HIT: The First Case mettait en vedette Vishwak Sen et Ruhani Sharma dans les rôles principaux et est sorti il ​​y a deux ans. Rajkummar Rao et Sanya Malhotra ont joué leurs personnages dans le remake en hindi du film qui est sorti en salles en juillet. Sailesh Kolanu a réalisé les trois films – le HIT original, son remake en hindi et sa suite récemment sortie.

LIRE | La star de HIT 2 Adivi Sesh demande à Samantha Ruth Prabhu si elle rejoindra l’univers policier, l’actrice de Yashoda réagit