Quand, où regarder le thriller d’aventure d’Akshay Kumar

Mettant en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal d’un archéologue, le Dr Aryan Kulshrestha, Ram Setu est sorti dans les salles le 25 octobre et s’est ouvert à des critiques mitigées du public et des critiques. Pour ceux qui ont manqué de regarder le film sur grand écran, voici les détails de diffusion du film.

Le thriller d’action-aventure est maintenant disponible sur la boutique Amazon Prime Video comme l’a annoncé le géant OTT sur ses poignées de médias sociaux avec la légende, “une quête de la vérité enfouie dans les pages de l’histoire!” Ram Setu maintenant disponible sur #PrimeVideoStore, louez à présent!”





Mettant également en vedette Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha, Satya Dev et Nassar dans les rôles principaux, Ram Setu est dirigé par Abhishek Sharma qui a déjà réalisé des films tels que Tere Ben Laden, Tere Ben Laden : Dead or Alive et Parmanu : The Story of Pokhran entre autres.

Le Dr Chandraprakash Dwivedi, qui a réalisé Akshay dans le drame historique Samrat Prithviraj plus tôt cette année, a été le producteur créatif du prochain film. Ram Setu a affronté le film comique Thank God au box-office. Réalisé par Indra Kumar, ce dernier mettait en vedette Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux.

Ram Setu était le cinquième film d’Akshay Kumar cette année après Bachchhan Paandey, Samrat Prithviraj, Raksha Bandhan et Cuttputlli. L’acteur a plusieurs films prêts à sortir, dont le remake de Soorarai Pottru Hindi, OMG 2, Bade Miyan Chote Miyan, Capsule Gill et Jolly LLB 3, entre autres.

Pendant ce temps, la star de Khiladi a récemment annoncé qu’il ne ferait pas partie de Hera Pheri 3 en raison des différences créatives avec les fabricants. Paresh Rawal a confirmé sur Twitter que Kartik Aaryan rejoindrait la franchise comique. Suniel Shetty a déclaré que le personnage de Kartik serait un nouvel ajout et ne remplacerait pas le personnage d’Akshay dans le trio.