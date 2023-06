Quand, où regarder le film malayalam le plus rentable de tous les temps avec Tovino Thomas, Asif Ali

Le film catastrophe 2018, basé sur les inondations du Kerala qui se sont produites il y a cinq ans, est devenu le film malayalam le plus rentable de tous les temps, dépassant le thriller d’action Pulimurugan de Mohanlal en 2016. Le réalisateur Jude Anthany Joseph est toujours en cours d’exécution dans des salles bondées et a collecté Rs 170 crore brut dans le monde au cours de ses quatre semaines, selon le site Web de suivi des divertissements Sacnilk.com.

Sorti en salles le 5 mai, le thriller de survie 2018 présente une distribution d’ensemble de Tovino Thomas, Kunchacko Boban, Asif Ali, Vineeth Sreenivasan, Aparna Balamurali, Kalaiyarasan, Narain, Lal, Indrans, Aju Varghese, Tanvi Ram, Sshivada, Siddique, et Gauthami Nair entre autres.

Juste un mois et quelques jours après sa sortie en salles, le film aura sa première en streaming sur SonyLIV le 7 juin. Le géant OTT a partagé la bande-annonce sur ses poignées de médias sociaux et a écrit : « Un film qui dévoile la survie des gens dans le visage d’une catastrophe. Un récit exceptionnel d’une survie exceptionnelle qui est devenue le plus gros blockbuster jamais réalisé par Mollywood ! 2018 en streaming sur Sony LIV à partir du 7 juin ».

Cependant, les fans veulent que sa sortie numérique soit reportée car ils veulent que 2018 devienne le premier film de Mollywood à gagner Rs 200 crore au box-office mondial. L’un d’eux a écrit: « Ce film amènera l’industrie de Mollywood au club des 200 crore. Pourquoi si vite sur OTT? », Tandis qu’un autre a ajouté: « S’il vous plaît, reportez-le, s’il vous plaît, diffusez-le après la collecte de 200 crore. »





Pour les non-initiés, environ 480 personnes sont mortes et 15 ont disparu lors des inondations du Kerala en 2018 qui ont ravagé l’État le 18 août il y a cinq ans. Elle a été décrite comme la pire inondation de l’État après la grande inondation de 1999, qui s’est produite en 1924, ou l’année 1099 ME dans le calendrier malayalam.

LIRE | Revue Twitter 2018 : Tovino Thomas, le film catastrophe malayalam de Kunnchacko Boban est « la véritable histoire du Kerala », disent les internautes