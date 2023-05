Quand, où regarder le film Himanshu Malik dont Majid Majidi s’extasie

Le premier film de Himanshu Malik, Chitrakut, qui est sorti en salles l’année dernière, est enfin prêt à arriver sur les plateformes de streaming. Le film, qui avait été approuvé par le légendaire cinéaste iranien Majid Majidi, sera bientôt diffusé sur Jio Cinema.

La page Instagram officielle du film a partagé une affiche mercredi annonçant que Chitrakut sera bientôt diffusé sur Jio Cinema. Jeudi matin, un nouveau message a annoncé la date de sortie OTT du film au samedi 27 mai. Dans un communiqué, les réalisateurs du film ont déclaré qu’ils étaient « ravis que le film soit sur une plate-forme qui connaît une audience record ces derniers temps et a une énorme liste de films et de contenus Web prévus pour le reste de l’année ».





Akbar Arabiyan, le producteur du film, a déclaré: «Notre objectif était de trouver une plate-forme OTT qui croyait au film et à son potentiel, nous sommes heureux que l’équipe d’acquisition de contenu ait fait preuve d’une telle confiance dans le film et ne peut pas attendre pour toucher un public plus large. Parlant du processus de présentation du film au public OTT, le réalisateur Himanshu Malik a déclaré: «Nous recherchions une plate-forme qui croyait au film et partageait notre passion pour le présenter à un public plus large et sommes heureux que l’équipe JioCinema ait vu le potentiel. dans notre travail d’amour et le transmet maintenant à un public plus large.

Lorsque Chitrakut est sorti en salles l’année dernière, il s’était ouvert à de bonnes critiques. Le film avait créé un flottement lorsque le réalisateur iranien et nominé aux Oscars Majid Majidi a donné au film une approbation rugissante, félicitant le réalisateur pour son travail via un message vidéo de Téhéran.

Chitrakut suit la vie de cinq individus dans la ville de Mumbai alors qu’ils recherchent l’amour et la compagnie parmi des sentiments fracturés de désir et de séparation. Réalisé par l’acteur devenu réalisateur Himanshu Malik, le film met en vedette Auritra Ghosh, Vibhore Mayank, Kiran Srinivas, Shruti Bapna et Naina Trivedi.