Quand, où regarder le film de Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi, Ishaan Khatter

Mettant en vedette Katrina Kaif dans le rôle d’un beau fantôme et Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi dans le rôle des deux “bhoot-busters”, la comédie d’horreur Phone Bhoot est sortie en salles le vendredi 4 novembre et a reçu des critiques mitigées du public et des critiques.

Pour ceux qui ont manqué de regarder le film dans les salles, Phone Bhoot est désormais disponible en streaming sur la boutique de location Amazon Prime Video. La plate-forme de streaming a utilisé ses identifiants de médias sociaux et a fait l’annonce en écrivant : “*tring tring* on dirait que vous avez un appel. Phone Bhoot est maintenant disponible sur #PrimeVideoStore, louez maintenant !”.





Avant la sortie du film, Ishaan et Katrina ont partagé comment ils ont développé leur chimie pour la comédie d’horreur dans une conversation exclusive avec DNA India. Parlant de la même chose, l’actrice de Bharat a déclaré: “Je pense que c’était assez instantané, je pense que la dynamique entre nous tous n’était pas cultivée, c’était très facile, très sans effort, je pense que cela s’est produit de manière organique. Nous avons tous ressenti le certain responsabilité que si la scène ne fonctionne pas d’une manière ou d’une autre, nous devons trouver un moyen plutôt que d’attendre que quelqu’un nous dise quoi faire.”

L’acteur de Dhadak a ajouté : “Elle est si merveilleuse, sincère et travailleuse, et bien sûr, Sid (Siddhant) et moi sommes pleins de fougue et de feu, nous sommes vraiment ravis de nos voyages à venir. Donc, nous avons tous acheté certaines énergies pour le décor et le travail pour nous consistaient à trouver nos personnages individuellement et à voir comment ils jouaient les uns avec les autres. Nous avions le genre de dynamique qui s’est établie le premier jour lui-même.

Réalisée par Gurmmeet Singh et écrite par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, la comédie d’horreur est produite par Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar. Il s’est heurté au thriller de survie Mili avec Janhvi Kapoor et Sonakshi Sinha et Double XL de Huma Qureshi au box-office.