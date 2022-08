Quand, où regarder le drame romantique vedette de Naga Chaitanya

La récente sortie en salles de Naga Chaitanya était le drame romantique telugu Merci, qui est sorti en salles le 22 juillet. Réalisé par Vikram Kumar, la comédie romantique met en vedette Raashii Khanna dans le rôle principal et met également en vedette Malavika Nair et Balika Vadhu, célèbre Avika Gor, dans des rôles de premier plan.

Maintenant, le film est prêt pour sa première OTT alors qu’Amazon Prime Video India a annoncé le mardi 9 août que Thank You commencera à diffuser sur sa plateforme à partir du 11 août. scénario très distinct #ThankYouOnPrime, 11 août », a écrit le géant OTT sur ses réseaux sociaux.





Établissant les thèmes de la découverte de soi, Merci dépeint le personnage de Naga Chaitanya, Abhi, naviguant à travers la vie et l’amour. Abhi joue un homme d’affaires jeune et riche qui était autrefois un gars insouciant mais qui devient égocentrique et arrogant en raison des circonstances.

Dans une interview avant le film, le fils de la superstar Nagarjuna Akkineni, Naga a révélé que la version plus jeune de son personnage est en effet un fan de Mahesh Babu après la fuite d’une des vidéos des décors du film dans laquelle il a été vu en train de regarder l’action de Mahesh Babu en 2006. film à suspense Pokiri , qui a été refait en hindi sous le nom de Salman Khan’s Wanted .

S’adressant à Galatta Plus, Naga a déclaré: “De petites images ont été divulguées lors de la réalisation où je regarde le film Pokiri de Mahesh Babu. Parce que le film (Merci) parcourt une certaine chronologie de ce personnage Abhi de l’école à l’université pour lui devenant une start-up milliardaire à succès, nous voulions utiliser une couche de cinéma dedans ainsi que la façon dont le cinéma a évolué.”

Pendant ce temps, Naga se prépare pour ses débuts à Bollywood avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan avec Laal Singh Chaddha. La star de Love Story dépeint un officier de l’armée nommé Balaraju “Bala” Bodi dans le réalisateur Advait Chandan qui sortira dans les cinémas le 11 août et entrera en conflit avec le drame familial d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan.