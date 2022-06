Quand, où regarder le drame d’époque d’Akshay Kumar-Manushi Chhillar

Réalisé par le Dr Chandraprakash Dwivedi, Samrat Prithviraj avec Akshay Kumar dans le rôle principal s’est avéré être un échec au box-office car le film d’époque, estimé avoir été réalisé avec un budget d’environ Rs 200 crore, a réussi à collecter environ Rs 85 crore. Au box-office.

Il est clair que les cinéphiles ont complètement rejeté le film dans les salles et donc, Samrat Prithviraj sort sur Amazon Prime Video India dans le mois suivant sa sortie. Sorti le 3 juin aux côtés de Vikram de Major ana Kamal Haasan d’Adivi Sesh, le film sortira sur la plateforme de streaming le 1er juillet.

Prenant ses poignées de médias sociaux, Prime Video India a partagé les détails avec l’affiche d’un film et a sous-titré la même chose que l’histoire héroïque d’un leader intrépide #SamratPrithvirajOnPrime, le 1er juillet.





Le film de Yash Raj Productions a marqué les débuts à Bollywood de l’ancienne Miss Monde Manushi Chhillar qui a joué l’intérêt amoureux de Prithviraj, la princesse Sanyogita, dans le film. Dans une conversation exclusive avec DNA India, elle avait parlé du plus grand défi de jouer un personnage historique dans son premier film.

“Je pense que le fait que les gens aient déjà une perception et une idée de qui elle était et de ce à quoi elle ressemblait et que vous devez correspondre à cette perception dans votre premier film. Je me souviens quand j’ai commencé, les gens me disaient que vous n’étiez pas va être comparée à une débutante, vous allez être comparée à des actrices établies qui ont joué des rôles périodiques dans des films historiques. Je pense que c’était un très grand défi pour moi “, a déclaré Manushi à DNA.

Outre les deux principaux protagonistes, Sanjay Dutt, Sonu Sood, Ashutosh Rana et Manav Vij jouent les rôles essentiels de Kaka Kanha, Chand Bardai, Jaichand et Muhammad Ghori dans Samrat Prithviraj.