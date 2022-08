Quand, où regarder l’acteur d’Aditya Roy Kapur

Avec Aditya Roy Kapur, Sanjana Sanghi, Jackie Shroff, Prakash Raj et Ashutosh Rana dans les rôles principaux, Rashtra Kavach Om est sorti en salles le 1er juillet mais s’est avéré être une déception au box-office. Présenté comme un long métrage d’action à grande échelle, le film est réalisé par le cinéaste débutant Kapil Verma et présente Aditya en tant que para commando en mission.

Maintenant, le film est prêt pour sa sortie en streaming sur ZEE5 le 11 août. La plateforme de streaming a partagé les détails le dimanche 31 juillet, ainsi que son affiche de mouvement et a écrit : « Hogi desh ke dushmano ki haar, para-commando Om hai taiyyar ! Jai Bhavani! #OMOnZEE5 premières le 11 août”.





Parlant de sa sortie en OTT, l’acteur de Yeh Jawaani Hai Deewani a déclaré dans un communiqué : “Avec la première mondiale numérique de ‘OM’ sur ZEE5, j’ai hâte que le film atteigne un public plus large ! J’espère que les téléspectateurs s’amuseront autant à le regarder comme nous l’avions fait.”

Le film s’appelait initialement Om: The Battle Within, mais les réalisateurs ont dû faire face à des problèmes juridiques en raison de ses droits sur le titre et, par conséquent, le nom a été changé en Rashtra Kavach: Om.

Pendant ce temps, Aditya Roy Kapur fera ses débuts en OTT dans le remake indien de la série à suspense d’espionnage britannique The Night Manager. Provisoirement intitulé Capitaine, le spectacle sera diffusé sur Disney + Hotstar plus tard cette année.

Auparavant, Hrithik Roshan était censé jouer le rôle principal de Tom Hiddleston, mais l’acteur Fitoor a ensuite remplacé l’acteur Vikram Vedha dans le remake de l’émission primée à plusieurs reprises. Anil Kapoor sera vu jouer le rôle d’antagoniste joué à l’origine par Hugh Laurie et Sobhita Dhulipala essayera le personnage joué par Elizabeth Debicki dans la série limitée britannique.