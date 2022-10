Quand, où regarder la vedette d’Aamir Khan-Kareena Kapoor

Sortie de Laal Singh Chaddha OTT: Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan est maintenant disponible sur Netflix. La plateforme de streaming a soudainement annoncé sur ses comptes de réseaux sociaux que le film était désormais disponible pour ses téléspectateurs. Kareena Kapoor Khan joue le rôle principal féminin dans le film, qui est l’adaptation officielle d’Advait Chandan de Forrest Gump en hindi.

Sur leur page Instagram, Netflix India a publié une nouvelle affiche de Laal Singh Chaddha tout en faisant l’annonce et ils ont écrit: “Gardez vos p̶o̶p̶c̶o̶r̶n̶ golgappas prêts car Laal Singh Chaddha est MAINTENANT EN STREAMING! #AamirKhan @kareenakapoorkhan @monajsingh @aamirkhanproductions @viacom18studios @paramountpics.”





Pour les non-initiés, une source a été citée disant à Bollywood Hungama que la star de Dangal a toujours voulu Netflix comme plate-forme de streaming car il voulait une poussée mondiale pour son film. La source a ajouté: “Aamir a entamé des négociations avec un chiffre massif de Rs. 150 crores citant son historique et ses records au box-office. Si cela ne suffisait pas, Aamir était également catégorique sur le fait que le film sortirait sur Netflix six mois après sa sortie en salles. . Netflix a fait de son mieux pour amener Aamir à céder et à réduire le coût et la période entre la sortie en salles et la sortie OTT.

“Netflix a finalement proposé un accord à Rs. 50 crores. Aamir a continué à présenter le film pour Rs. 125 crores, une somme qui, selon Netflix, était exagérée pour les droits numériques. En fait, Aamir espérait un Rs. 300 crores transport au box-office indien pour Laal Singh Chaddha et était optimiste que Netflix reviendrait à la table des négociations après la sortie si l’accord ne fonctionnait pas avant la sortie. Cependant, Netflix a décidé de ne pas poursuivre les négociations et a reculé ” , a conclu la source en disant au portail de divertissement.

Laal Singh Chaddha était l’adaptation officielle du film culte de Tom Hanks, Forrest Gump (1994). Le film est sorti en salles le 11 août, avec Raksha Bandhan d’Akshay Kumar. Avant la sortie du film, les internautes avaient des opinions mitigées à négatives sur le film. Alors que la date de sortie du film approchait, les appels au boycott du film ont commencé à se répandre sur les sites de médias sociaux. En raison de plusieurs facteurs, Laal Singh Chaddha s’est ouvert à une réponse tiède du public et le film a lamentablement échoué au box-office. Le film a fait des affaires à l’étranger, mais cela n’a pas suffi à récupérer le lourd investissement.