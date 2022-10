Quand, où regarder Kirti Kulhari, Sayani Gupta, Maanvi Gagroo, la série de Bani J

Avec Kirti Kulhari, Sayani Gupta, Maanvi Gagroo et Bani J dans les rôles principaux de quatre femmes fougueuses, Four More Shots Please est l’une des séries les plus populaires de l’espace de streaming indien et maintenant, sa troisième saison a été publiée par Amazon. Prime Video Inde.

La troisième saison était censée tomber le vendredi 21 octobre, mais elle a été publiée sur la plate-forme OTT dans la nuit du jeudi 20 octobre. sont de retour. nous le répétons, les FILLES sont de RETOUR ! en criant #FourMoreShotsPlease S3, out now!”.

La série suit la vie de quatre femmes alors qu’elles explorent les relations et l’amour tout en étant des meilleures amies, c’est-à-dire des meilleures amies pour toujours. Sayani Gupta joue un journaliste d’investigation Damini Rizvi Roy alias Dee, Bani J joue un entraîneur de gym Umang Singh alias Mangs, Kirti Kulhari joue un avocat Anjana Menon Khanna alias Anj, et Maanvi Gagroo joue un comique stand-up Sidhi Patel alias Sids.





Outre les quatre femmes principales, l’émission présente une distribution étendue telle que Milind Soman, Neil Bhoopalam, Prateik Babbar, Simone Singh, Amrita Puri, Sameer Kochhar, Sapna Pabbi, Lisa Ray, Rajeev Siddhartha et Ankur Rathee entre autres dans des rôles clés. .

La première saison de la série, réalisée par Anu Menon, est sortie en janvier 2019 et la deuxième saison, réalisée par Nupur Asthana, est sortie en avril 2020. La série à succès est enfin de retour après plus de deux ans et demi. Four More Shots Please est produit par Pritish Nandy Communications, créé par Rangita Pritish Nandy et Ishita Pritish Nandy, réalisé par Joyeeta Patpatia et écrit par Devika Bhagat, avec des dialogues d’Ishita Moitra.