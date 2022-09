Quand, où regarder Dulquer Salmaan, film romantique avec Mrunal Thakur

Mettant en vedette Dulquer Salmaan et Sita Ramam dans les rôles principaux, Sita Ramam a reçu des critiques élogieuses du public et des critiques lors de sa sortie en salles le 5 août. Sur fond de guerre, le film Hanu Raghavapudi suit l’histoire d’amour entre le soldat Lieutenant Ram joué par Dulquer, et sa bien-aimée Sita Mahalakshmi jouée par Mrunal.

Rashmika Mandanna, qui a captivé le public avec sa performance en tant que Srivalli dans le blockbuster Pushpa d’Allu Arjun, joue également un rôle central dans Sita Ramam qui est sorti en tamoul, télougou et malayalam. Le film a été un succès commercial au box-office, gagnant plus de Rs 75 crore.

Pour ceux qui ont manqué de regarder le film dans les salles, Sita Ramam sera présenté en première sur la plateforme OTT Prime Video India à partir du 9 septembre. Le géant du streaming d’Amazon, sur ses réseaux sociaux, a partagé la photo de Dulquer et Mrunal du film et a écrit : “Un conte d’amour et de lettres d’amour intemporelles #SitaRamamOnPrime, 9 septembre”.





Le 2 septembre, la version doublée en hindi de Sita Ramam est sortie dans les salles du nord de l’Inde par la société de distribution Pen Studios, qui avait également distribué la version doublée en hindi de l’extravagance d’action d’époque de SS Rajamouli RRR avec Ram Charan et Jr NTR.

L’ancien vice-président indien Venkaiah Naidu avait également partagé son point de vue sur le film. Naidu a qualifié le film de « must-watch pour tout le monde » et a félicité toute l’équipe sur son compte Twitter le 17 août. Dulquer avait exprimé sa gratitude au politicien dans sa réponse.

LIRE | Sita Ramam: Venkaiah Naidu passe en revue Dulquer Salmaan, le film de Mrunal Thakur, le qualifie de “à regarder absolument pour tout le monde”

Avec Sita Ramam, Nandamuri Kalyan Ram, le film d’action fantastique Bimbisara est également sorti le 5 août, et même après l’affrontement, les deux films se sont bien comportés au box-office, gagnant le cœur des critiques et du public. Après une petite phase ennuyeuse, Sita Ramam et Bimbisara ont relancé le box-office de Tollywood.