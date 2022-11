Quand, où regarder Dulquer Salmaan, film romantique avec Mrunal Thakur

Mettant en vedette Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandanna, le film romantique d’époque Sita Ramam est sorti en salles le 5 août en langue télougou originale et dans les langues doublées tamoule et malayalam. Voyant sa réponse tonitruante, la version hindi du film est sortie en salles le 2 septembre.

Bien que les versions sud-indiennes du film aient eu leur première OTT sur la plate-forme Amazon Prime Video le 9 septembre un mois après leur sortie en salles, la version hindi du film n’est pas sortie sur la plate-forme de streaming même après deux mois et maintenant, enfin, après plus de soixante jours, Sita Ramam en hindi sera disponible en streaming sur Disney + Hotstar à partir du 18 novembre.

La plate-forme de streaming a pris ses identifiants de médias sociaux et a fait l’annonce en écrivant: “Kuch alag salut tha, uss zamane ka pyaar- Sita Ramam ka Pyaar. Dekhiye Sita Ramam ab Hindi me”, tout en partageant un 1 minute et 5 secondes extrait du réalisateur Hanu Raghavapudi.

Kuch alag salut tha, uss zamane ka pyaar- Sita Ramam ka Pyaar. Dekhiye Sita Ramam ab hindi moi.



#SitaRamam #SitaRamamOnHotstar #SitaRamamHindi pic.twitter.com/PtxTS3hVL2 — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) 9 novembre 2022

Sur fond de guerre, Sita Ramam suit l’histoire d’amour entre le soldat lieutenant Ram joué par la superstar malayalam Dulquer et sa bien-aimée Sita Mahalakshmi jouée par Mrunal dans ses débuts en télougou. Rashmika, qui a récemment fait ses débuts à Bollywood dans Goodbye, est également vue dans un rôle central dans le film en tant que Waheeda.

L’ancien vice-président indien Venkaiah Naidu a également fait l’éloge du film après l’avoir vu. Naidu a qualifié le film de « must-watch pour tout le monde » et a félicité toute l’équipe sur son compte Twitter le 17 août. Dulquer avait exprimé sa gratitude au politicien dans sa réponse. Réagissant au tweet du politicien, l’acteur de Karwaan a écrit : “Sincère gratitude monsieur !!!”

En plus de gagner le cœur du public, le film a également été un énorme succès au box-office puisqu’il a rapporté près de Rs 100 crore au box-office mondial.