Quand, où regarder Dhanush, le film de Nithya Menen

Mettant en vedette Dhanush et Nithya Menen dans les rôles principaux, la comédie romantique Thiruchitrambalam a été l’un des plus grands succès tamouls de l’année, gagnant plus de Rs 100 crore au box-office. Sorti le 18 août, l’artiste familial réconfortant a reçu des critiques extrêmement positives du public et des critiques.

Pour ceux qui ont manqué de regarder le film dans les salles, Thiruchitrambalam est maintenant diffusé sur la plate-forme OTT Sun NXT dans la version tamoule originale et les quatre versions doublées en langues telugu, malayalam et kannada. Le film est disponible sur la plateforme de streaming depuis le vendredi 23 septembre.

Le pseudo Twitter de Sun NXT a partagé vendredi un tweet qui disait : “L’artiste familial complet #Thiruchitrambalam est désormais diffusé dans le monde entier en 4k et Dolby Atmos uniquement sur #SunNXT”. Plus tôt, le 20 septembre, Dhanush avait également partagé les détails de la sortie OTT du film lorsqu’il avait tweeté : “Le film qui a amené toutes les familles au théâtre, vient maintenant chez vous”.

Le film qui a amené toutes les familles au cinéma, arrive maintenant chez vous #ThiruchitrambalamOnSunNXT pic.twitter.com/VDm6kPPixZ – Dhanush (@dhanushkraja) 20 septembre 2022

Dans Thiruchitrambalam, Dhanush joue le personnage principal d’un livreur, tandis que Nithya Menen joue son meilleur ami, Shobana et Raashii Khanna joue Anusha, son amour. Prakash Raj dépeint un policier nommé Neelakandan, le père de Dhanush et Bharathiraja joue son grand-père dans le film produit par Kalanithi Maran sous sa bannière Sun Pictures.

LIRE | Thiruchitrambalam: le réalisateur indien 2 Shankar Shanmugham passe en revue le film de Dhanush, le qualifie de “beau film”

Thiruchitrambalam marque la quatrième collaboration entre Dhanush et le réalisateur Mithran Jawahar. Les trois films précédents sur lesquels ils ont travaillé ensemble, Yaaradi Nee Mohini, Kutty et Uthamaputhiran étaient tous des remakes de différents films Telugu. C’est la première fois que le duo acteur-cinéaste travaille sur un scénario original.

Après Thiruchitrambalam, l’acteur d’Arangi Re sera à l’affiche du thriller d’action psychologique Naane Varuvean, dont la sortie est prévue le 29 septembre, dans lequel il joue un double rôle. Il a également un film dramatique d’action bilingue intitulé Vaathi en tamoul et Sir en telugu dans son pipeline qui sortira en salles le 2 décembre.