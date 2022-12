Quand, où regarder Ajay Devgn, la comédie vedette de Sidharth Malhotra

Mettant en vedette Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux, la comédie dramatique Thank God est sortie en salles le 25 octobre, un jour après l’occasion festive de Diwali. Le réalisateur d’Indra Kumar s’est avéré être un échec au box-office, car les collections brutes mondiales du film s’élevaient à Rs 48,92 crore, selon Bollywood Hungama.

Le film s’était affronté au box-office avec le drame d’aventure vedette d’Akshay Kumar Ram Setu, qui était également un tarif décevant mais a quand même réussi à gagner plus que Dieu merci, car les collections brutes mondiales du film réalisé par Abhishek Sharma étaient de Rs 92,94 crore, selon le même portail.

Après que Ram Setu ait commencé à diffuser sur Prime Video Store le vendredi 2 décembre dernier, Thank God est désormais également disponible sur la même plateforme de streaming avec l’option de location. Le géant OTT a pris ses commandes sur les réseaux sociaux le vendredi 9 décembre et a annoncé : “prêt à jouer à ce jeu de la vie ? Dieu merci, maintenant disponible sur #PrimeVideoStore, louez maintenant !”.





Avant sa sortie, Thank God a fait face à plusieurs controverses. Certaines organisations ont affirmé que le film blessait les sentiments religieux et ne devrait donc pas être autorisé à sortir car Ajay joue le personnage de Chitragupta moderne appelé CG jouant le jeu de la vie contre la mort avec Ayan Kapoor de Sidharth.

Réagissant à cette controverse, Sidharth a déclaré au Free Press Journal : “Je me demande si les gens auraient protesté contre le film après l’avoir vu. Cela aurait alors eu plus de sens. Nous avons été très sensibles et nous, en tant qu’équipe, sommes assez confiants que les gens l’adorent une fois qu’ils l’ont regardé. Il n’y a aucune intention de blesser qui que ce soit.

Rakul avait partagé des pensées similaires lors d’une conversation exclusive avec DNA lorsqu’elle a déclaré: “Je pense que vous devriez d’abord regarder le film. Si vous trouvez quelque chose de répréhensible, alors vous devriez l’exprimer. Nous ne voulons blesser personne. Le public est le plus grand critique, laissez-les regarder et décider.”

LIRE | Yearender 2022 : Pathaan, Tiger 3, Jawan, Dunki, Animal, Shehzada, top 10 des films Bollywood les plus attendus de 2023