Quand, où regarder Aditya Roy Kapur, thriller policier mettant en vedette Mrunal Thakur

Mettant en vedette Aditya Roy Kapur dans un double rôle et Mrunal Thakur en tant que flic, le thriller policier Gumraah est sorti en salles le 7 avril. Le film, qui a marqué les débuts en tant que réalisateur de Vardhan Ketkar, est le remake officiel en hindi du Tamil film Thadam avec Arun Vijay dans un double rôle.

À peine deux mois après sa sortie, Gumraah est désormais diffusé sur Netflix. Le géant du streaming a partagé une vidéo d’annonce sur ses réseaux sociaux dans laquelle Mrunal est assis entre deux Aditya Roy Kapurs avec la légende : « Le menu du petit-déjeuner du dimanche d’aujourd’hui comprend 2 Aditya Roy Kapurs, 1 Mrunal Thakur et une dose illimitée de suspense et de sensations fortes ! « .

Le film voit Aditya dans le premier double rôle de sa carrière en tant que deux suspects dans une affaire de meurtre avec Mrunal jouant un flic et essayant de percer le mystère de qui est le vrai tueur parmi les deux. Ronit Roy, Deepak Kalra, Ivan Rodrigues et Vedika Pinto figurent également dans des rôles de soutien clés.





Après la sortie du film en salles en avril, un utilisateur de Twitter a écrit sur la plateforme de micro-blogging : « Déjà vu Thadam (version originale tamoule) donc pas intéressé ». Mrunal les a tweetés et a répondu: « Mere aur Aditya ke liye Dekh lo Sir (regardez-le au moins pour moi et Aditya, monsieur) ». La douce réponse de l’actrice a conquis le cœur des internautes.

Gumraah s’est avéré être un échec commercial massif car il n’a collecté que Rs 8,28 crore net en Inde et un brut mondial de Rs 10,68 crore au cours de sa carrière théâtrale. Le film avait reçu des critiques mitigées de la part du public et des critiques, et il faudrait maintenant attendre si le film compte parmi ceux qui trouvent leur public en ligne.