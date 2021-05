Quand ont lieu les élections locales et sur quoi votons-nous?

En mai 2021, toute une série d’élections se déroulera à travers le Royaume-Uni le même jour, le plus grand exercice de la démocratie britannique en dehors des élections générales.

Le 6 mai – surnommé «Super jeudi» par les experts politiques – des élections auront lieu dans toute l’Angleterre pour désigner les conseillers de 145 autorités locales et 13 maires élus au suffrage direct.

Le chef conservateur Boris Johnson et son rival travailliste Sir Keir Starmer ont tous deux fait campagne pour leurs partis à travers l’Angleterre, alors qu’ils cherchent à obtenir une dynamique politique à partir des résultats locaux.

En Écosse, les électeurs seront invités à élire les membres du parlement écossais le 6 mai – un concours crucial qui façonnera le sort de la question de l’indépendance dans les mois à venir.

Le chef du SNP, Nicola Sturgeon, a affirmé que toute sorte de majorité indépendantiste (les écossais sont également favorables à une séparation) équivaudrait à un mandat pour un deuxième référendum sur la séparation du Royaume-Uni.

