Quand ont lieu les demi-finales de Britain’s Got Talent et comment se passe la participation ?

BRITAIN’S Got Talent ravit les fans depuis son retour pour sa série 2023.

Mais l’émission de talents à succès d’ITV touche à sa fin et les concurrents restants doivent maintenant participer aux demi-finales.

Quand sont les demi-finales BGT ?

Les demi-finales de Britain’s Got Talent 2023 seront diffusées du 29 mai 2023 au 2 juin 2023.

Les auditions, qui ont débuté en avril 2023, ont en fait été préenregistrées et ont eu lieu en janvier 2023.

Cependant, les demi-finales sont entièrement en direct et donnent aux téléspectateurs la possibilité de voter pour leur favori.

Les candidats retenus qui seront sélectionnés participeront ensuite à la grande finale en direct.

Qui participe aux demi-finales BGT ?

La liste complète des demi-finales sera dévoilée une fois les auditions terminées.

Cependant, les cinq actes Golden Buzzer qui ont automatiquement réussi sont:

Enfants du ghetto

Le premier à frapper le buzzer doré en 2023 a été le nouveau juge Bruno Tonioli qui a appuyé sur le bouton du groupe de danse Ghetto Kids, âgé de 5 à 13 ans d’Ouganda.

Ils ont exécuté une routine sur un mélange de chansons, que le public a adoré.

Après Bruno a dit : J’explosais littéralement, vous devriez être si fiers de vous, j’ai hâte de vous revoir.

Malakai

Le deuxième buzzer en or est allé à Malakai, 13 ans.

Il a stupéfié les juges et le public avec son incroyable performance de Pie Jesu.

Simon Cowell a appuyé sur le buzzer et a dit : « Il n’y a qu’un seul mot que je peux utiliser pour décrire ça… doré ! »

« L’une des meilleures voix que je pense avoir jamais entendues, c’est incroyable… C’était comme être au paradis. Merci, merci, merci d’être venu dans cette émission.

Hangar à poulet

Alesha Dixon a été la troisième à appuyer sur le buzzer doré, appuyant sur le bouton de Chickenshed.

La compagnie de théâtre inclusive a interprété une routine de chant et de danse sur Wonder de Naughty Boy ft. Emeli Sandé dans le troisième épisode de la série.

Alesha a déclaré au groupe: « J’aime tout ce que vous représentez et représentez.

« L’inclusivité est si importante, tout le monde se sent représenté et vous le faites en abondance.

« Vous offrez aux jeunes cette opportunité et cette plate-forme incroyables et je ne sais pas ce qui est plus important que cela. »

Olivia Lynes

Amanda Holden a frappé le buzzer d’or dans le quatrième épisode pour l’écolière de 11 ans Olivia Lynes.

La jeune fille a en fait été surprise que l’audition ait été secrètement nominée par sa mère et sa grand-mère.

Sa performance de Defying Gravity de la comédie musicale Wicked lui a valu le buzzer d’or, et Amanda a déclaré : « Je ne m’attendais pas à faire ça. Je vais toujours sur ce que je ressens dans mon cœur.

« Et tout le monde était debout et tu mérites vraiment ce moment Olivia. Je suis si fière de toi Olivia.

MB14

L’artiste Mohamed alias MB15 a laissé les juges stupéfaits alors qu’il utilisait sa voix et une pédale de boucle pour créer un morceau unique.

Mais avant que les juges ne puissent dire quoi que ce soit, Ant & Dec se sont précipités vers le panneau pour frapper le buzzer doré.

Dec s’est exclamé: « C’était incroyable, tellement, tellement bon! »

Comment regarder les demi-finales de Britain’s Got Talent

Les demi-finales seront diffusées sur cinq jours, du lundi 29 mai 2023 au vendredi 2 juin 2023, à 20 h chaque soir.

Elle sera suivie de la finale en direct le samedi 3 juin 2023.

Vous pourrez regarder toute l’action sur ITV et ITVX.