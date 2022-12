Quand on fait un don aux banques alimentaires, on ne résout pas vraiment la faim

Cette chronique est l’opinion de Lourdes Juan, une entrepreneure et urbaniste de Calgary. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Comme beaucoup de Canadiens, j’ai grandi lorsqu’on m’a demandé de faire un don à la banque alimentaire locale. Mon école organisait régulièrement des collectes de banques alimentaires, où les élèves étaient encouragés à apporter des boîtes de soupe et des boîtes de macaroni aux assemblées scolaires.

Je me souviens que ma mère, qui avait un troisième emploi pour que notre famille de cinq personnes puisse avoir accès à de la nourriture, dépensait souvent le peu d’argent qu’elle avait à la fin de la semaine pour acheter des paniers. Lorsque nous allions faire les courses, je regardais avec mes sœurs alors qu’elle plaçait ces paquets dans la boîte de la banque alimentaire à la sortie de notre épicerie.

Les collectes de banques alimentaires et les boîtes de dons sont partout, surtout à cette période de l’année. Beaucoup d’entre nous donnent sans arrière-pensée, et pour une bonne raison.

Aujourd’hui, 5,8 millions de Canadiens vivent dans des ménages en situation d’insécurité alimentaire . Cela signifie que les familles prennent des décisions difficiles pour se nourrir, nourrir leurs enfants ou garder les lumières et le chauffage allumés. Cela comprend 1,4 million d’enfants.

Et donc, en tant que Canadiens, nous consacrons du temps et de l’énergie aux banques alimentaires. Nous bourrons les bus, nous laissons des canettes devant notre porte, nous emballons des paniers, nous enseignons à nos enfants les banques alimentaires et nous donnons de notre temps, dans l’espoir que le nombre de 5,8 millions soit inférieur l’année prochaine.

Une solution temporaire

Chaque année, lorsque ces boîtes de dons débordent ou que les campagnes de financement atteignent leurs objectifs, nous célébrons. Nous nous tapons dans le dos. Nous avons bien fait.

Bien sûr, faire un don aide les gens à se sentir bien, mais c’est une solution temporaire.

Pourquoi? Parce que nous ne nous attaquons pas au problème fondamental. Je le sais après des années de travail dans l’espace alimentaire et des années passées à réfléchir à l’insécurité alimentaire . (En termes simples, l’insécurité alimentaire est un manque d’accès à une alimentation adéquate, c’est-à-dire à une nourriture de qualité suffisante.)

Entre septembre dernier et août 2022, la Calgary Food Bank a distribué 141 206 paniers et a aidé près de 300 000 résidents, selon le rapport annuel de l’agence. (Radio-Canada)

Les arguments sur les banques alimentaires cibler les symptômes de l’insécurité alimentaire plutôt que les causes, ont été bien fait heures supplémentaires .

Je tiens à préciser que les banques alimentaires sont essentielles. Nous aurons toujours besoin d’une organisation d’urgence, venant à la rescousse rapide. Ils sont une partie de la solution, une partie du casse-tête, mais ils aident également à maintenir les gens dans des cycles de besoin.

Les banques alimentaires sont, au mieux, une solution de fortune. Ces entrepôts de dons alimentaires font partie d’un système stigmatisé.

Ils sont souvent physiquement difficiles d’accès, et de nombreux obstacles existent pour recevoir un panier qui peut même ne pas contenir de nourriture culturellement appropriée.

Les Canadiens reçoivent des paniers d’urgence des banques alimentaires après avoir fourni des réponses à des questions sur leurs revenus et leurs dépenses, présenté une pièce d’identité valide et parcouru (souvent de grandes distances en transport en commun) jusqu’à une banque alimentaire pour faire la queue et récupérer leurs provisions.

Imaginez que votre voyage à l’épicerie en parcourant les allées soit remplacé par un long trajet en bus jusqu’à un entrepôt, des questions personnelles vous étant posées, puis devant transporter une grande boîte – d’articles sur lesquels vous n’avez pas votre mot à dire – à la maison dans le bus.

Donner à Noël à des organisations qui ne s’attaquent pas aux causes profondes de l’insécurité alimentaire donne au public la fausse impression qu’une fois la campagne de financement terminée, le problème est résolu. Ce n’est pas.

En termes simples, les banques alimentaires ne sont pas la solution à la faim. La première banque alimentaire du Canada a ouvert ses portes à Edmonton, pendant la récession des années 1980. Il a été conçu comme une solution temporaire.

Quatre décennies plus tard, les banques alimentaires sont devenues un pilier de notre société, même si elles ne s’attaquent pas à l’insécurité alimentaire.

Autres pièces du puzzle

J’ai passé la dernière décennie à travailler dans ce que le secteur à but non lucratif appelle l’espace de sauvetage alimentaire. Le travail consiste à obtenir de la bonne nourriture qui serait autrement jetée, comme la nourriture de restaurant inutilisée, aux agences de services dans le besoin.

Ce modèle aide les membres de la communauté à accéder à des aliments frais avec plus de dignité. À Calgary, cela aide à approvisionner une épicerie mobile où les membres de la communauté peuvent avoir accès à des fruits, des légumes, du pain et des œufs frais à un prix abordable.

Il s’agit d’aliments adaptés à la culture, vendus à proximité de leur lieu de travail ou de résidence et c’est un endroit accueillant où ils peuvent faire leurs courses avec des voisins et où ils n’ont pas à prouver leur pauvreté pour accéder à leurs besoins de base.

Travailler pour trouver des solutions comme celle-ci avec des personnes en situation d’insécurité alimentaire apporte dignité et autonomisation au processus.

Lourdes Juan, l’auteur de cet article, a fondé la Fondation Leftovers il y a dix ans. Il a exploité des marchés mobiles qui vendent des aliments frais et abordables dans les quartiers qui y ont peu accès. (Monty Kruger/CBC)

J’ai vu tellement de bien venir d’apprendre ce que les membres de la communauté attendent de l’accès à la nourriture. Comment il y a de meilleurs chemins, comme centres alimentaires communautaires qui offrent des dîners de style restaurant et des cours de cuisine.

Programmes de cartes-cadeaux qui placent le pouvoir d’achat entre les mains des familles elles-mêmes.

Réfrigérateurs communautaires où chacun peut déposer un don dans son quartier.

Programmes en monnaie locale qui encouragent la consommation locale. Et je fais partie d’un nouveau modèle “payez ce que vous voulez” qui offre aux gens le choix, de sorte que s’ils doivent payer leur facture d’électricité cette semaine-là, ils peuvent payer un peu moins pour la nourriture.

L’accès à la nourriture ne devrait pas se faire au détriment de la dignité de quelqu’un. Il doit être abordable, pratique, tout au long de l’année, adapté à la culture et une preuve de revenu ne doit pas être un obstacle à l’entrée.

J’ai grandi en faisant des dons aux banques alimentaires locales et en apprenant qu’elles étaient la façon dont les gens moins fortunés que nous obtenaient de la nourriture.

Je veux que mon fils grandisse en sachant que résoudre le problème de la faim, c’est bien plus que donner à quelqu’un un panier de macaronis et de sauce pour pâtes.