Quand nos 11 Gunners joueront à l’Euro 2024 | Nouvelles

Avec les 24 équipes pour l’Euro 2024 désormais verrouillées, le décor est planté pour que nos 11 Gunners brillent pour leurs nations respectives lors de la finale.

Jakub Kiwior et Kieran Tierney ont été les deux derniers à décrocher leur place, rejoignant Declan Rice, Bukayo Saka et Aaron Ramsdale qui font partie de l’équipe d’Angleterre, Kai Havertz représentant l’Allemagne hôte, William Saliba de France et Leandro Trossard qui fait partie du groupe itinérant belge. .

Jorginho espère conserver le titre pour l’Italie, Oleksandr Zinchenko sera capitaine de l’Ukraine tandis que l’Espagne de David Raya a également réussi.

Ce sera un spectacle sensationnel pour tous ceux qui ont la chance d’avoir un billet ou de s’installer pour regarder le drame se dérouler à la télévision, et tous les Gooners auront hâte de suivre les progrès d’un nombre record de nos joueurs impliqués dans une seule édition de un Championnat d’Europe.

La soirée d’ouverture voit l’Allemagne de Havertz affronter une équipe écossaise dans laquelle Tierney devrait participer – l’un des quatre matches qui voient les coéquipiers d’Arsenal s’affronter – entamant une série où vous pourrez presque voir l’un des joueurs de Mikel Arteta. tous les jours.

Nous avons parcouru le calendrier pour sélectionner tous les matchs mettant en vedette nos joueurs, afin de vous aider à planifier les prochaines semaines :

Vendredi 14 juin

Allemagne (Havertz) contre Ecosse (Tierney)

Munich | 20h

samedi 15 juin

Espagne (Raya) contre Croatie

Berlin | 17h

Italie (Jorginho) contre Albanie

Dortmund | 20h

dimanche 16 juin

Pologne (Kiwior) contre Pays-Bas

Hambourg | 14h

Serbie contre Angleterre (Ramsdale, Rice, Saka)

Gelsenkirchen | 20h

Lundi 17 juin

Roumanie contre Ukraine (Zinchenko)

Munich | 14h

Belgique (Trossard) contre Slovaquie

Francfort | 17h

Autriche contre France (Saliba)

Düsseldorf | 20h

mercredi 19 juin

Allemagne (Havertz) contre Hongrie

Stuttgart | 17h

Ecosse (Tierney) contre Suisse

Cologne | 20h

jeudi 20 juin

Danemark contre Angleterre (Ramsdale, Rice, Saka)

Francfort | 17h

Espagne (Raya) contre Italie (Jorginho)

Gelsenkirchen | 20h

Vendredi 21 juin

Slovaquie contre Ukraine (Zinchenko)

Düsseldorf | 14h

Pologne (Kiwior) contre Autriche

Berlin | 17h

Pays-Bas contre France (Saliba)

Leipzig | 20h

samedi 22 juin

Belgique (Trossard) contre Roumanie

Cologne | 20h

dimanche 23 juin

Allemagne (Havertz) contre Suisse

Francfort | 20h

Ecosse (Tierney) contre Hongrie

Stuttgart | 20h

Lundi 24 juin

Croatie contre Italie (Jorginho)

Leipzig | 20h

Espagne (Raya) contre Albanie

Düsseldorf | 20h

mardi 25 juin

France (Saliba) contre Pologne (Kiwior)

Dortmund | 17h

Angleterre (Ramsdale, Rice, Saka) contre Slovénie

Cologne | 20h

mercredi 26 juin

Ukraine (Zinchenko) contre Belgique (Trossard)

Stuttgart | 17h