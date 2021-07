Quand Nora Fatehi s’est blessée sur les tournages de ‘Bhuj: The Pride of India’ | Films Actualités

Bombay : Avant la sortie de ‘Bhuj: The Pride of India’, l’actrice Nora Fatehi a expliqué qu’elle s’était blessée au front lors du tournage d’une séquence d’action dans le film.

« Nous tournions pour une séquence d’action et le réalisateur voulait tourner la scène en une seule prise avec une seule caméra, d’où mon co-acteur et moi avons répété la chorégraphie d’action dans laquelle il tient un pistolet sur mon visage et je tire le pistolet hors de ses mains pour commencer à le battre », a déclaré Nora.

« Cela s’est parfaitement déroulé lors de nos répétitions, qui se sont déroulées littéralement cinq minutes avant la prise. Cependant, lorsque nous avons commencé à lancer la prise réelle, la coordination était interrompue et l’acteur m’a accidentellement jeté l’arme au visage, ce qui a provoqué l’extrémité de l’arme en métal. , qui était d’ailleurs très lourd, m’a touché le front, provoquant une blessure et du sang a jailli », a-t-elle ajouté.

Nora a été immédiatement emmenée à l’hôpital car la blessure a causé un gonflement et une perte de sang, la laissant presque inconsciente à cause de la douleur. Fait intéressant, la blessure a fonctionné pour le film car une séquence nécessitait que le visage de Nora soit écrasé dans un miroir, ce qui était idéalement censé être une création VFX, cependant, avec l’accident de Nora, l’équipe a décidé d’utiliser sa vraie blessure.

Ce n’était pas la seule blessure, Nora s’est également blessée lors d’une autre cascade d’action.

« Plus tard dans la journée, nous avons tourné pour une autre scène d’action, c’était une séquence de poursuite qui exigeait de la course, de l’action et des mouvements rapides. Pendant le tournage, je suis tombé en me blessant vraiment les doigts, à cause de quoi j’ai dû porter une écharpe tout au long Dans l’ensemble, c’était une séquence physiquement difficile, dans laquelle je me suis beaucoup blessé en exécutant toutes mes scènes moi-même sans doublure, mais je porte mes cicatrices avec fierté car cela m’a offert une expérience d’apprentissage exceptionnelle que j’avais chérir pour la vie », a-t-elle déclaré.

Le film à venir met également en vedette les acteurs Ajay Devgn, Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Sharad Kelkar et Ammy Virk.

Le film se déroule dans le contexte de la guerre indo-pakistanaise de 1971. Ajay sera vu en train d’essayer le rôle du chef d’escadron Vijay Karnik dans le film.

Réalisé par Abhishek Dudhaiya, ‘Bhuj: The Pride of India’ devrait sortir le 13 août sur Disney + Hotstar VIP.