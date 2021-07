Quand Nick a posé la grande question : Priyanka Chopra célèbre l’anniversaire de sa proposition de trois ans | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Priyanka Chopra se prélasse dans la gloire de la célébration de son 39e anniversaire qui a eu lieu dimanche 18 juillet. Son jour J a été rendu très spécial par ses amis et sa famille et en particulier par son mari chanteur Nick Jonas.

L’icône mondiale s’est également rendue sur son Instagram pour se remémorer son 36e anniversaire lorsque Nick Jonas a posé la grande question à Priyanka de se marier avec lui pendant des vacances romantiques en Crète, en Grèce. L’actrice a bien sûr dit oui.

Jetez un coup d’œil à son message pâteux se souvenant de la journée mouvementée.

« Mon tout… 3 ans aujourd’hui. On dirait un clin d’œil et une vie à la fois. Je t’aime », a écrit l’actrice de « The White Tiger » en légende de la photo.

Sur ses histoires Instagram plus tôt, elle a partagé un brillant groupe de musique envoyé par Nick qui a joué pour elle. Le chanteur a également envoyé une bouteille de vin chère pour sa bien-aimée.

La fille desi a également profité de son Instagram pour remercier tout le monde pour leurs merveilleux voeux d’anniversaire. L’actrice a également partagé son magnifique « vidage de photos » de son anniversaire. “Photo Dump.Merci à tous ceux qui m’ont envoyé tant d’amour et d’affection cet anniversaire. Tant de textes merveilleux appellent des tweets d’histoires. C’était un anniversaire tranquille, mais la leçon que j’ai apprise en entrant dans l’année suivante est que chaque jour est une joie. Et je le chercherai toujours. Merci à pour tous vos vœux et votre soutien constant. Merci @nickjonas d’avoir rendu cet anniversaire si spécial même si vous n’étiez pas là. Merci @cavanaughjames @divya_jyoti @tialouwho pour être mes copains du week-end d’anniversaire »

Sur le plan du travail, Priyanka sera ensuite vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». La star mondiale figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.