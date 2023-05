Quand Newcastle a-t-il joué pour la dernière fois en Ligue des champions ? Les Magpies mettent fin à 20 ans d’exil du football européen d’élite

Newcastle connaît une excellente saison et disputera la Ligue des champions l’année prochaine.

Les Magpies ont assuré un retour au football européen d’élite avec un match nul 0-0 à St James’ Park contre Leicester.

Getty Newcastle n’a perdu que cinq matchs en championnat et a mérité une place parmi les quatre premiers

Getty Les fans de Newcastle retrouveront le football européen d’élite à Tyneside l’année prochaine

L’équipe d’Eddie Howe est sur un parcours brillant et a produit un football passionnant alors qu’elle a le deuxième meilleur record défensif de la ligue derrière les vainqueurs du titre Manchester City.

De plus, ils se sont assurés que Simon Jordan est un briquet de 1 000 £ après avoir perdu son pari avec Jim White !

Newcastle n’avait besoin que d’un point lors de ses deux derniers matchs et ils en ont fait assez, et les fans sont prêts pour des voyages à travers l’Europe.

Quand Newcastle a-t-il joué pour la dernière fois en Europe ?

Newcastle était autrefois un habitué européen à la fin des années 1990 et au début des années 2000, mais tout a changé une fois que Mike Ashley est devenu le propriétaire du club.

Sous le magnat des affaires britannique, les Magpies ont été relégués deux fois et ont atteint le football européen une fois au cours de ses 14 années à Tyneside.

Ce mandat a pris fin en octobre 2021, lorsque le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, PCP Capital Partners et les frères Reuben ont acheté le club.

Maintenant sous un nouveau propriétaire, les Magpies rêvent de se rendre en Europe pour la première fois en dix ans.

La saison 2011/12 sous Alan Pardew a été l’apogée de l’ère Ashley alors qu’une équipe composée de Demba Ba, Yohan Cabaye, Cheick Tiote et Hatem Ben Arfa a terminé cinquième.

Newcastle a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa en 2013

La saison suivante, Newcastle dispute la Ligue Europa.

Au niveau national, ce fut une mauvaise campagne pour les Magpies alors qu’ils luttaient pour une 16e place, mais leurs voyages à travers l’Europe se sont avérés être une excellente évasion.

Les Toon ont été tirés au sort dans le groupe D après avoir battu Atromitos lors d’un match de qualification et ont affronté Bordeaux, Maritimo et le Club de Bruges, et ont progressé à la deuxième place.

Les Magpies ont ensuite gardé quatre feuilles blanches consécutives pour sceller des victoires 1-0 en aggergate contre Metalist Kharkiv et Anzhi Makhachkala, qui dépense beaucoup.

L’équipe d’Anzhi comprenait Willian et Samuel Eto’o, mais ils n’étaient pas à la hauteur de Papiss Cisse and co.

La course européenne magique de Newcastle a pris fin aux mains de Benfica en quart de finale, qui a gagné 4-2 au total et a perdu contre Chelsea en finale.

Avant cela, Newcastle avait disputé sept fois la Coupe UEFA et atteint les demi-finales lors de la saison 2003/04, pour être arrêté par un Marseille inspiré par Didier Drogba.

Les Toon ont goûté pour la dernière fois au succès européen en 1969 lorsqu’ils ont remporté la Coupe des foires interurbaines (la première Ligue Europa).

Archives de Hulton – Getty Le triplé de Faustino Asprilla contre Barcelone a scellé une victoire emblématique

Cela fait longtemps que les Geordies n’ont pas connu de football européen, mais l’attente de la Ligue des champions a été encore plus longue.

De plus, les Magpies n’ont participé qu’à deux reprises à la partie principale de la première compétition de l’UEFA.

Le Toon a joué pour la première fois en Ligue des champions lors de la saison 1997/98, mais malgré la victoire 3-2 contre Barcelone à St James ‘Park, ils se sont effondrés.

Les Magpies ont ensuite participé à la campagne de la Ligue des champions 2002/03 et se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes et ont perdu leurs trois premiers matchs avant de battre la Juventus et Feyenoord.

Mais une défaite 2-0 lors du dernier match contre Barcelone a mis fin au rêve européen de Newcastle et ils ne sont pas revenus depuis.

Les Magpies ont atteint la phase de qualification de la Ligue des champions l’année suivante, mais ont été éliminés par le Partizan Belgrade.