C’était un matin clair et ensoleillé le 16 juillet 1969, au Kennedy Space Center, en Floride, aux États-Unis. Le pilote du module de commande Michael Collins, le pilote du module lunaire Edwin « Buzz » Aldrin et le commandant Neil Armstrong étaient assis dans le vaisseau spatial Apollo 11. Lorsque l’horloge a atteint 9 h 32 HAE, la fusée Saturn V, qui transportait Apollo 11, s’est envolée dans le ciel. Cela n’a pris que 12 minutes et l’équipage de trois membres était en orbite terrestre.

Après avoir effectué un tour et demi autour de la Terre, les contrôleurs de mission de retour sur la planète ont donné le feu vert à l’équipe pour quitter l’orbite terrestre et se diriger vers la lune. Le troisième étage de la fusée a été mis à feu, et les propergols brûlant pendant cinq minutes et 48 secondes ont placé le vaisseau spatial sur une trajectoire translunaire, une trajectoire qui finirait par rencontrer la lune.

Trois jours plus tard, Collins, Aldrin et Armstrong étaient sur l’orbite de la lune. Apollo 11 comportait trois parties : un module lunaire, un module de commande et un module de service. En orbite lunaire, Armstrong et Aldrin sont montés sur le module lunaire Eagle et se sont séparés du vaisseau spatial tandis que Collins est resté dans le module de commande Columbia en train de tourner autour de la lune. Eagle a commencé à descendre. Quand il était 16h17 au centre de contrôle de mission, Nasa, Eagle a touché la surface de la lune.

Après six heures et 39 minutes, Armstrong est devenu le premier humain à marcher sur la lune. Aldrin a rejoint Armstrong 19 minutes plus tard sur la surface lunaire glissante qui avait de la poussière à grain très fin. Ils sautillaient comme des kangourous et couraient facilement, grâce à la gravité de la lune, qui représente un sixième de la Terre. Leur débarquement était retransmis en direct à la télévision. Alors qu’Armstrong mettait le pied sur la lune, il a dit : « C’est un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l’humanité.

Ils ont marché ensemble pendant environ deux heures et demie, se sont emparés du sol lunaire, ont planté un drapeau des États-Unis et ont laissé une plaque dont l’inscription lis, « Ici, les hommes de la planète Terre ont posé le pied sur la Lune pour la première fois en juillet 1969, après JC Nous sommes venus en paix pour toute l’humanité. »

L’équipage est revenu sur Terre le 24 juillet. Ils ont éclaboussé dans l’océan Pacifique Nord alors qu’il était 6h50 du matin à Hawaï, le rivage le plus proche.

