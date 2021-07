Quand Neena Gupta a dit à Masaba Gupta que Vivian Richards n’était « pas un père de famille »

Neena Gupta et Masaba Gupta forment un duo mère-fille. De donner naissance à Masaba hors mariage à l’élever en tant que parent célibataire et à se faire un nom dans l’industrie, Neena Gupta est la quintessence de l’autonomisation des femmes.

Neena avait une fois révélé qu’au début, Masaba « se sentirait mal » que son père, l’ancien joueur de cricket des Antilles Vivian Richard, ne soit pas resté en contact avec elle. Neena a partagé qu’elle devait faire comprendre à Masaba que Vivian n’était «pas un père de famille» et qu’il était difficile de le contacter.

Lors d’une interview en 2015 avec Times of India, Neena a déclaré: « Je lui ai dit que son père n’était pas un père de famille et qu’il était comme ceci et cela. Au début, elle se sentirait mal que Vivian n’ait pas été en contact avec elle jusqu’à l’âge d’environ 20 ans, mais ensuite il est entré en contact. Son problème est également qu’il n’est pas averti du net et donc, il est très difficile d’entrer en contact avec lui.

Elle a en outre expliqué comment Vivian était incompatible avec sa disponibilité et avait de la difficulté à exprimer ses émotions.

Elle a ajouté: «Parfois, il l’appelait le jour de son anniversaire et parfois, il ne l’appelait même pas pendant trois ans. Parfois, il venait ici et se rencontrait et parfois non. À ce moment-là, je le connaissais et comment il était. Si je lui disais que j’avais besoin de quelque chose, il deviendrait fou de le trouver pour me l’apporter, mais tout seul, il n’apporterait rien. C’est une personne qui ne peut pas exprimer ses émotions.

Neena a récemment sorti son autobiographie intitulée ‘Sach Kahu Toh, qui a été dévoilée virtuellement par Kareena Kapoor Khan. Elle a fait plusieurs révélations intéressantes et choquantes dans le livre, y compris cette fois où Vivian Richards ne lui a pas parlé pendant cinq ans.

L’actrice de ‘Badhai Ho’ a révélé que Masaba et elle étaient censées aller rencontrer Vivian, cependant, elle a dû annuler leur voyage à la dernière minute car les dates se heurtaient à l’interview de Masaba pour son admission à l’école Jamnabai Narsee.

« Vivian n’en comprenait pas l’importance. Ou peut-être n’ai-je pas été assez clair en lui expliquant à quel point il était difficile pour un enfant dans cette situation d’être admis dans une bonne école. Il pensait que je n’étais pas sérieux au sujet de la rencontre. lui et cherchait juste une excuse pour abandonner. Ce n’était pas du tout le cas. Il m’a raccroché au nez, dédaigneux et en colère, et ne m’a plus rappelé pendant cinq ans », a écrit Neena dans son livre.