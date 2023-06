Quand Nayanthara s’en prend à l’acteur-politicien Radha Ravi pour une salope qui lui fait honte

La superstar du Sud Nayanthara est un ardent défenseur de l’expression de ses opinions. Dans plusieurs interviews et interactions avec les médias, elle n’a pas eu peur de dire ce qu’elle pensait sur un éventail de sujets. Malgré sa stature de star, Nayanthara a dû faire face aux critiques et aux commentaires désobligeants. Plus tôt, l’acteur et politicien tamoul Radha Ravi a fait des remarques misogynes à l’actrice pour avoir joué deux rôles opposés. Mais, Nayanthara étant la femme franche qu’elle est, a riposté à Radha Ravi avec une déclaration puissante, appelant les misogynes et les sexistes comme lui.

En 2019, Nayanthara a été vue dans le film à suspense Kolaiyuthir Kaalam, réalisé par son désormais mari Vignesh Shivan. Selon un rapport de The News Minute, ni Nayanthara ni son partenaire de l’époque, Vignesh, n’étaient au courant de l’événement. Radha Ravi qui a assisté à l’événement de lancement de la bande-annonce du film, a rabaissé l’actrice, en son absence.

Nayanthara a été honteuse par Radha Ravi

Établissant des comparaisons avec le film de 2011 de Nayanthara, Sri Rama Rajyam, où l’actrice a essayé le rôle de Sita, Radha Ravi a déclaré : « Nayanthara agit comme un fantôme, puis elle continue à agir comme Sita également. Plus tôt, pour jouer le rôle d’une déesse. , ils chercheraient (quelqu’un comme) KR Vijaya. Maintenant, n’importe qui peut être choisi pour jouer une déesse.

Quelques jours après l’incident, Nayanthara a publié une déclaration élaborée, donnant une réponse appropriée aux commentaires de Radha Ravi. « D’entrée de jeu, je voudrais rappeler à M. Radha Ravi et aux autres misogynes comme lui qu’ils ont aussi été mis au monde par une femme. En dégradant le statut des femmes et en faisant des remarques sexistes, ces hommes attardés ont un sentiment de machisme. , » elle a écrit.

Nayanthara a appelé Radha Ravi

L’actrice de Connect a ajouté qu’elle se sentait désolée de la façon dont les femmes sont toujours jugées d’une manière opiniâtre. Elle a exprimé son empathie pour les femmes vivant dans des familles ayant des « hommes machos » similaires. Appelant Radha Ravi un acteur et homme politique senior et expérimenté, Nayanthara a déploré qu’au lieu de guider la jeune génération avec de beaux exemples, il ait pris le siège d’un « modèle misogyne ».

« Lorsque des acteurs comme M. Radha Ravi font faillite et deviennent inutiles, ils ont tendance à s’appuyer sur des tactiques de popularité bon marché pour attirer l’attention », a applaudi Nayanthara.

L’ardoise de travail de Nayanthara

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nayanthara sera ensuite vu dans le film très attendu Jawan, avec Shah Rukh Khan en tête.