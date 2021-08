Quand Nargis Fakhri a dit qu’elle ne poserait pas nue ou ne coucherait pas avec un réalisateur

L’actrice Nargis Fakhri a fait ses débuts à Bollywood avec « Rockstar » d’Imtiaz Ali face à Ranbir Kapoor. Nargis a été instantanément adorée pour son apparence et a fait un béguin national en raison de ses caractéristiques enviables. L’actrice d’origine américaine fait partie de l’industrie cinématographique depuis une décennie maintenant et n’a jamais hésité à exprimer ses opinions.

Dans une conversation précédente avec l’ancienne star du porno Britney De La Mora pour sa chaîne YouTube intitulée » XXXchurch « , Nargis Fakhri a parlé de Bollywood et des obstacles auxquels elle a été confrontée dans sa carrière.

Lorsqu’on lui a demandé quelles limites l’acteur avait fixées pour maintenir sa boussole morale, Nargis a répondu: « De quoi ai-je faim? Je n’ai pas faim de gloire, que je vais faire des choses comme poser nue ou faire certaines choses ou coucher avec un réalisateur. J’ai perdu des emplois parce que je n’ai pas fait certaines choses et c’était déchirant. J’essaie de vivre là où j’ai des normes et des limites élevées et ça craint parce que j’ai été expulsé plus d’une fois. Ça faisait mal mais je n’arrêtais pas de me dire « les gens avec des valeurs gagneront à leur manière, peut-être que ce n’est pas juste comme ça » et c’est ce à quoi je me suis accroché. Soyez fidèle à moi-même et ne laissez personne me convaincre pour autre chose. Il n’y a rien de plus que ma morale et mes valeurs.

Alors, a-t-on déjà demandé à la femme de 41 ans de faire quelque chose qui allait à l’encontre de sa condamnation ? Elle a déclaré: «J’étais heureuse de travailler à Bollywood parce qu’ils ne font pas de scènes de sexe. Dans le mannequinat, ils vous demandent parfois de faire des photos topless ou d’être super nu dans une publicité, mais je n’étais jamais à l’aise avec des trucs comme ça.

Tout en décrivant un incident des premiers jours de sa carrière, Nargis a déclaré: «Quand j’étais mannequin, il y avait cette édition du magazine Playboy de l’université. Mon agent a dit qu’ils demandaient des filles, ils ont choisi de vous voir si vous vouliez faire quelque chose comme ça. J’étais comme si Playboy était si énorme et l’argent était tellement ! Mais j’ai dit non.

Nargis a travaillé dans plusieurs films à succès, dont « Madras Cafe », « Kick » et « Housefull 3 » entre autres. Elle a été vue pour la dernière fois dans le thriller d’action 2020 ‘Torbaaz’ qui comprend également Sanjay Dutt et Rahul Dev.