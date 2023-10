Quand mon téléphone recevra-t-il des mises à jour ?

L’une des raisons pour lesquelles quiconque possède un téléphone Google Pixel est qu’il bénéficie de ce qui est sans doute le meilleur niveau de support logiciel sous Android. Samsung s’est certainement imposé comme le roi des mises à jour, mais Google reste le plus rapide la plupart des mois en ce qui concerne les nouveaux correctifs de sécurité Android et les mises à jour importantes de la version Android. Si vous possédez un téléphone Pixel, vous avez tendance à être le premier à tester les nouveautés d’Android.

En déballant tout ce que je viens de dire, posséder un téléphone Pixel signifie que vous obtenez des mises à jour rapidement et la nouvelle version d’Android en premier. Il peut y avoir une légère variation dans le calendrier chaque mois, mais la plupart du temps, vous êtes le premier. En plus de cela, vous bénéficiez également de mises à jour Pixel Feature Drop qui incluent souvent de nouvelles fonctionnalités exclusives aux téléphones Pixel avant de finalement être déployées sur d’autres appareils.

Il y a une certaine cadence dans tout cela, alors décomposons cela plus en détail.

Pendant combien de temps mon Google Pixel recevra-t-il les mises à jour ?

Très bien, étant donné que les mises à jour représentent une part importante de la possession d’un téléphone Google Pixel, pendant combien de temps les obtiendrez-vous ? Cela dépend du téléphone, mais depuis le lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, les choses ont radicalement changé. En fonction de votre appareil, vous pouvez voir jusqu’à 7 ans de système d’exploitation Android et de correctifs de sécurité.

À partir des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google s’est engagé sur 7 années complètes de mises à jour. Ces mises à jour incluent les mises à niveau du système d’exploitation Android, les correctifs de sécurité et les suppressions de fonctionnalités Pixel.

Pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro jusqu’au Pixel Fold, Google a modifié son niveau de support en proposant 3 ans de mises à jour de la version Android ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité. Avant cela, des Pixel 4 et Pixel 4 XL jusqu’au Pixel 5a (5G), Google proposait 3 ans de mises à jour de la version Android ainsi que 3 ans de mises à jour de sécurité.

La gamme Pixel 4, Pixel 4a et Pixel 5 ont en fait fini de recevoir des mises à jour, tout comme les lignes Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2 et Pixel d’origine. Google fournit toujours (pour le moment) des mises à jour pour les Pixel 4a (5G), Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet, ainsi que le nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Ci-dessous, vous trouverez le mois et l’année au cours desquels Google prévoit de cesser de fournir des mises à jour pour chaque téléphone Pixel, pliable et tablette.

Téléphone Google Mises à jour des versions Mises à jour de sécurité Pixel 8 et Pixel 8 Pro octobre 2030 octobre 2030 Pliage de pixels juin 2026 juin 2028 Tablette Pixel juin 2026 juin 2028 Pixel 7a mai 2026 mai 2028 Pixel 7 et Pixel 7 Pro octobre 2025 octobre 2027 Pixel 6a octobre 2024 octobre 2026 Pixel 6 et Pixel 6 Pro juillet 2025 juillet 2027 Pixel 5a août 2024 août 2024 Pixel 5 octobre 2023 octobre 2023 Pixel 4a (5G) novembre 2023 novembre 2023 Pixel 4a août 2023 août 2023 Pixel 4 et Pixel 4 XL octobre 2022 octobre 2022

Quand mon téléphone Pixel recevra-t-il sa prochaine mise à jour ?

Maintenant que vous savez combien de temps votre téléphone Pixel verra les mises à jour, vous vous demandez peut-être quand exactement ces mises à jour apparaîtront chaque mois. Ce que je peux vous dire, c’est que Google s’en tenait à un calendrier strict à ce sujet, mais s’est depuis donné une certaine marge de manœuvre. Cependant, pour la plupart des mois, nous nous attendons à ce qui suit :

Mises à jour de sécurité mensuelles : Google aime publier des mises à jour mensuelles de sécurité Android pour ses téléphones Pixel le premier lundi de chaque mois. Si ce lundi est un jour férié, ils publieront la mise à jour le lendemain. Il s’agissait auparavant d’un calendrier de sortie officiel, mais Google a récemment supprimé les références à celui-ci. Néanmoins, vous devriez voir des mises à jour régulièrement le premier lundi du mois.

: Google aime publier des mises à jour mensuelles de sécurité Android pour ses téléphones Pixel le premier lundi de chaque mois. Si ce lundi est un jour férié, ils publieront la mise à jour le lendemain. Il s’agissait auparavant d’un calendrier de sortie officiel, mais Google a récemment supprimé les références à celui-ci. Néanmoins, vous devriez voir des mises à jour régulièrement le premier lundi du mois. Mises à jour de la version Android: Pour les mises à jour plus importantes de la version Android, Google a tendance à les publier une fois par an. Depuis de nombreuses années, cela signifie une mise à jour stable de la version Android entre août et septembre. Ils en ont réussi un en octobre, ce qui était plus tard que d’habitude. Android 10 et Android 11 sont sortis en septembre, tandis qu’Android 9 et Android 13 l’ont été en août. Android 12 était bizarre en octobre.

Lorsque des mises à jour mensuelles ou plus importantes arrivent, elles s’affichent en direct sous la forme d’une mise à jour que vous pouvez lancer vous-même en vous rendant dans Paramètres > Système > Mise à jour du système. Nous sommes plutôt doués pour vous informer une fois que ces mises à jour sont en ligne et prêtes à être installées.

Quand les Pixel Feature Drops sont-ils publiés ?

Les Pixel Feature Drops sont une combinaison de grandes mises à jour trimestrielles de Google accompagnées de nouvelles fonctionnalités logicielles dont les téléphones Pixel peuvent profiter. La grande mise à jour Quarterly Platform Release (QPR) corrige généralement des dizaines et des dizaines de bugs, tandis que Google introduit également de nouvelles fonctionnalités via des applications telles que Google Messages, Photos, Maps, Search et l’appareil photo que les téléphones Pixel obtiennent avant tout le monde.

Le calendrier des Pixel Feature Drops est trimestriel et a lieu 3 fois par an.. Nous avons tendance à obtenir une version stable d’Android en août ou septembre, suivie de la première mise à jour QPR en décembre, une autre en mars de l’année suivante, puis en juin. Le cycle recommence ensuite avec la prochaine version d’Android.

Pour Android 12, cela signifiait une baisse de fonctionnalité en décembre 2021, une deuxième baisse en mars 2022 et une dernière baisse en juin 2022. Pour Android 13, nous avons assisté à une première baisse de QPR en décembre 2022 et une deuxième baisse en mars 2023. Le drop de juin 2023 devrait arriver à tout moment.

Et voilà, vous devriez maintenant savoir exactement quand vous recevrez des mises à jour sur votre téléphone Google Pixel.

MISE À JOUR LE 5 OCTOBRE – Google a étendu la prise en charge en commençant par le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro à 7 années complètes de mises à jour. Nous avons également noté que le Pixel 5 ne recevait plus de mises à jour.