Quand Michael Jackson est-il mort et quelle est la cause de son décès ? – Le soleil

Les fans de MICHAEL Jackson du monde entier ont été sous le choc lorsqu’il est décédé subitement.

Au fil des années, le roi autoproclamé de la pop n’avait que 50 ans lorsqu’il est décédé.

Michael Jackson était un chanteur superstar devenu célèbre lorsqu’il était enfant Crédit : GETTY

Quand Michael Jackson est-il mort ?

Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009 à 14h26.

Le médecin personnel du chanteur, Conrad Murray, a déclaré avoir trouvé le chanteur au lit et ne respirait plus dans l’après-midi du 25 juin 2009.

La légende de la pop répétait après minuit dans la nuit du 24 juin 2009 avant une série de concerts de retour à la London O2 Arena, et n’avait pas quitté sa chambre ce matin-là.

Après avoir tenté de réanimer Jackson pendant cinq à dix minutes sans effet, Murray a appelé les ambulanciers qui ont pratiqué la RCR sur le chanteur pendant 42 minutes dans sa maison de Holmby Hills, à Los Angeles, avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital.

L’ambulance est arrivée au centre médical Ronald Reagan de l’UCLA à 13 h 14 et Jackson a été déclaré mort après plus d’une heure de tentative de réanimation à 14 h 26.

Comment Michael Jackson est-il mort ?

Michael Jackson est décédé d’une overdose de médicaments, notamment de propofol.

Après le décès du chanteur, sa famille a publié la déclaration suivante : « Notre fils, frère, oncle et père de trois enfants bien-aimés est parti de manière si inattendue, d’une manière si tragique et bien trop tôt.

«Cela nous laisse, nous, sa famille, sans voix et dévastés à un point tel que la communication avec le monde extérieur semble parfois presque impossible.»

Une autopsie de trois heures a été réalisée dans le bureau du coroner du comté de Los Angeles le lendemain de la mort de Jackson, qui a révélé qu’il était mort d’une combinaison de médicaments, le propofol et le lorazépam étant désignés comme substances principales.

Parmi les autres médicaments trouvés dans le corps de la pop star figuraient le midazolam, le diazépam, la lidocaïne et l’éphédrine.

Le coroner a conclu que sa mort était un homicide, la famille de Jackson déclarant qu’elle était «[looking] avec impatience le jour où justice pourra être rendue ».

Le 29 novembre 2011, Conrad Murray a été condamné à quatre ans de prison pour homicide involontaire parce qu’il aurait donné du propofol à Jackson pendant deux mois pour l’aider à traiter son insomnie avant sa tournée de 2009.

Murray a fini par purger deux ans de sa peine.

Michael Jackson était-il marié et avait-il des enfants ?

Michael Jackson a eu deux mariages de courte durée très médiatisés.

Le roi de la pop a épousé Lisa Marie, la fille d’Elvis Presley, en 1994, qu’il avait rencontrée pour la première fois dans les années 1970.

Ils se sont séparés début 1996, Lisa Marie invoquant des « différences irréconciliables » comme motif de divorce.

Presley a déclaré à Oprah Winfrey en 2010, après leur séparation, qu’ils avaient tenté à plusieurs reprises de se réconcilier.

Michael aurait beaucoup compté sur le soutien de Lisa Marie lorsqu’il a été impliqué pour la première fois dans des allégations de maltraitance d’enfants.

En 1996, Jackson a épousé l’infirmière Debbie Rowe qui travaillait avec son dermatologue qui le traitait du vitiligo.

Elle lui a proposé d’avoir des enfants et, après être tombée enceinte en 1996, elle a épousé le chanteur à Sydney, en Australie. Ils ont divorcé trois ans plus tard.

Michael a eu deux enfants avec sa deuxième épouse Debbie Rowe et un d’un donneur anonyme.

Les enfants qu’il a eu avec Rowe étaient Michael Joseph Jackson Jr, également connu sous le nom de « Prince » en 1997, et Paris-Michael Katherine Jackson en 1998.

Son troisième enfant, le prince Michael Jackson II, surnommé « Blanket », est né en 2002 d’une mère anonyme.

Le plus jeune Jackson a depuis officiellement changé son nom en « Bigi » après qu’il a été révélé qu’il avait été victime d’intimidation à cause du surnom que son père lui avait donné.

La couverture a été tristement célèbre suspendue au balcon d’une chambre d’hôtel à Berlin peu après sa naissance par son père alors que les paparazzi attendaient dehors.

Combien de frères et sœurs Michael Jackson avait-il ?

Michael était l’un des neuf enfants, ce qui signifie qu’il avait huit frères et sœurs.

MJ était l’un des plus jeunes enfants de la famille, puisqu’il avait six frères et sœurs plus âgés et seulement deux frères et sœurs plus jeunes.

Dans les années 60, il faisait partie du célèbre groupe Jackson 5 avec ses frères.

La sœur cadette de Michael, Janet Jackson, est également une méga star.