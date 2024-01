Avec Quand même / Anywhere / Trotzdempublié par La 21ème Saisonphotographe allemand Dorothée Lebrun documente ce moment particulier qu’a été le premier confinement. Mais, s’éloignant d’autres propositions plus conventionnelles, elle choisit de faire le portrait de ses voisins du quartier Saint-Cyprien à Toulouse.

Quand même / Anywhere / Trotzdem propose donc quarante-deux portraits, quarante-deux scènes souvenirs de ces 55 jours hors du temps.

Ils sont deux à poser devant un drap blanc : lui porte des vêtements recouverts de peinture et tient un rouleau à peinture, elle avec un chiffon et un spray dans les mains semble prête à nettoyer les traces qu’il pourrait laisser.

Elle est seule devant le même fond blanc tenant une radio, ou bien il y a une autre personne avec une guitare, un couple avec des enfants et chacun sa profession. Et ainsi de suite… Quarante-deux fois le même appareil et toujours quarante-deux existences différentes.

Parce que c’est bien de ça qu’il s’agit : alors que la France est recouverte de cette sorte de couverture étrange qu’est le confinement, alors que nos déplacements sont limités à un rayon de 1 km, il faut s’autoriser à faire du shopping, il a fallu que nous continuions tous à vivre de toute façon. Et en même temps réinventer le quotidien à notre manière. Bien sûr cela n’a pas été si simple, il manque les repères, il manque la connexion, il manque le travail, la sociabilité ; la télévision déroule sa litanie morbide, la peur pèse lourd avec ce virus invisible. Mais, petit à petit on s’organise, on désherbe un parterre qui en a bien besoin, on se remet à cuisiner, on redécouvre la lecture, la musique, la joie, nos proches.

Dorothée Lebrun s’empare de ce foisonnement d’existences pour les photographier, poursuivant après le confinement. Clin d’oeil au photographe Stephan Moses, cette série de portraits pourrait aussi rappeler le travail d’August Sanders. En effet, dans quelques dizaines, vingt ans, nous aurons sûrement oublié une grande partie de ces journées confinées, de la façon dont nous les avons occupées. Les photographies, le livre lui-même, serviront alors de mémoire de cette époque, de cette histoire, tout comme les photographies prises par Sanders témoignaient de la société allemande de son époque.

Nous avons connu le confinement, mais il est possible, et c’est le mieux que l’on puisse espérer, que cet aléa temporel ne revienne jamais. Mais quoi de plus important que d’en garder une trace ? Et surtout, quoi de plus important que de garder le souvenir de ce que l’on a fait à cette époque ?

Mais Dorothée Lebrun nous offre ici aussi une œuvre curieuse, une œuvre où transparaît la tendresse et la fraternité qui font parfois défaut à nos sociétés humaines. Nous oublions trop souvent ceux qui nous entourent, les abandonnant pour continuer à nous précipiter dans nos vies chronophages. Pourtant, il y a une humanité que nous rencontrons, des amis, des proches, tant de vies qu’il ne faut pas oublier. Le confinement aurait peut-être pu servir, sinon de déclencheur (ce fameux monde selon ce qu’on nous avait promis et qui n’est jamais venu), du moins de prise de conscience.

Malheureusement, ce n’était pas vraiment le cas.

Une œuvre comme Quand même / Anywhere / Trotzdem offre donc une seconde chance de regarder ce qui nous entoure, de revenir à cette fraternité qui devrait être la base de notre existence.

Dorothée Lebrun réalise une œuvre de mémoire ainsi que d’humanité avec ce très beau livre, puissions-nous nous en inspirer…

Texte de Frédéric Martin

(https://5ruedu.fr/2023/12/27/quand-meme-anyway-trotzdem-dorothee-lebrun/# )

Dorothée Lebrun : Quand même / Anywhere / Trotzdem

La 21ème Saison

Pagination : 104 pages

Format : 21 x 27 cm

ISBN : 978-2-9581156-0-9

40€

https://21eme-saison.fr/produit/quand-meme-anyway-trotzdem-dorothee-lebrun/

Pour suivre le travail de Dorothée Lebrun

https://dorotheelebrun.substack.com/