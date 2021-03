L’ANCIENNE duchesse de Sussex Meghan Markle a parlé de sa fausse couche dans un long essai.

L’interview de deux heures de Meghan et Harry avec Oprah sera diffusée sur CBS à 20 heures, heure de l’Est, le 7 mars.

Quand Meghan Markle a-t-elle fait une fausse couche?

En 2020, Meghan Markle a écrit un article pour le New York Times détaillant sa tragique fausse couche.

Elle a dit elle a perdu son bébé en juillet 2020, un an après la naissance de son fils Archie.

Dans l’article, elle a décrit le sentiment comme «un chagrin presque insupportable».

«Je savais, alors que je serrais mon premier-né, que je perdais mon deuxième», a écrit Meghan après avoir ressenti des crampes aiguës dans son corps.

«Je suis tombée au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas», a-t-elle écrit.

«Des heures plus tard, je me suis allongé dans un lit d’hôpital, tenant la main de mon mari. J’ai senti la moiteur de sa paume et j’ai embrassé ses jointures, mouillées par nos deux larmes.

«En regardant les murs blancs et froids, mes yeux se sont vitrés. J’ai essayé d’imaginer comment nous allions guérir.

Elle a poursuivi en décrivant comment elle avait vu «le cœur de mon mari se briser en essayant de retenir les morceaux brisés du mien».

À l’époque, un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « C’est une question profondément personnelle sur laquelle nous ne ferions aucun commentaire. »

Quand est due le bébé de Meghan et Harry?

Meghan Markle et le prince Harry sont s’attendant à un nouvel ajout à leur famille de trois personnes comme ils l’ont annoncé dans un communiqué le 14 février.

Le couple a déclaré: «Nous pouvons confirmer qu’Archie sera un grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant. »

On ne sait pas quand et où Meghan accouchera ou quel est le sexe du bébé.

La duchesse a gardé sa grossesse secrète alors qu’elle, Harry et le bébé Archie ont pris des distances sociales dans leur maison de Santa Barbara, en Californie.

Parler au Courrier quotidien, l’expert royal Ingrid Seward a affirmé que Meghan et Harry ont déjà découvert le sexe de leur deuxième bébé car c’est la «voie à Los Angeles».

Décrivant comment Harry et Meghan ne se sentiront pas obligés de utiliser l’un des noms royaux standard « , Ingrid a ajouté: «J’imagine qu’ils pourraient opter pour les noms de style victorien qui sont tous symboliques des couleurs.

« Pour un garçon, ils peuvent choisir le rouge, qui est Redmond, Blue ou Grey. Alors que pour les choix de filles, je peux les voir se tourner vers les fleurs – Daisy, Primrose, Violet ou Ivy. »

Quand sera-t-il discuté dans l’interview de Meghan et Harry à Oprah?

Le La famille royale a été avertie de « se cacher derrière le canapé » quand Harry et Meghan discutent avec Oprah Winfrey le mois prochain.

On pense que le couple a utilisé l’interview pour « obtenir ce qu’ils veulent dire de leur poitrine » avant d’annoncer qu’ils ont définitivement quitté la famille royale de première ligne.

L’entretien est fixé à livrer les révélations les plus explosives depuis les confessions Panorama de Diana, princesse de Galles, en 1995.

Le couple aurait parlé du mariage, de la parentalité, de la vie de famille royale et de leur travail caritatif au cours de la discussion.

Oprah a été accusée d’avoir peint la reine comme un « chef de la mafia » dans son entretien avec le couple – alors que les experts royaux ont critiqué la suggestion selon laquelle la duchesse était « réduite au silence ».

L’aperçu de l’interview révélatrice du duc et de la duchesse de Sussex a été critiqué comme « absurde » après que le clip ait montré à Oprah demander de façon dramatique à Meghan si elle était « silencieuse ou réduite au silence » dans la famille royale.

Mais l’affirmation est « ridicule » et dépeint injustement la reine comme un chef de la mafia comme Don Corleone de The Godfather, ont déclaré des experts royaux.