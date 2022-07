Quand Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont-ils rencontrés ? À l’intérieur des origines de leur romance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont été l’un des couples de pouvoir les plus chauds d’Hollywood, n’ayant pas peur de montrer publiquement leur affection et de révéler les détails les plus personnels de leur relation. Le couple s’est rencontré lors du tournage de “Midnight in the Switchgrass” alors que Fox était encore mariée à l’acteur Brian Austin Green.

Fox a demandé le divorce de Green en novembre 2020 – mais a déclaré qu’ils avaient mis fin à leur relation en 2019 – après avoir été mariés pendant plus d’une décennie. Peu de temps après l’apparition de Fox dans le clip de MGK “Bloody Valentine”, les stars ont rendu public leur relation en juin 2020, bien qu’il ait été rapporté qu’elles avaient commencé à se voir peu de temps après s’être rencontrées sur le plateau de tournage.

Le 11 janvier 2022, après presque deux ans de fréquentation, MGK a proposé à Fox à Porto Rico, capturant le moment avec son téléphone posé contre une tasse. Ils “ont bu le sang de l’autre” après la proposition.

“Nous étions inconscients de la douleur à laquelle nous allions faire face ensemble dans une période aussi courte et frénétique”, a déclaré Fox dans un message sur les réseaux sociaux. “Ignorant le travail et les sacrifices que la relation exigerait de nous, mais intoxiqué par l’amour. Et le karma.”

MEGAN FOX S’OUVRE SUR LE TRAITEMENT “PATRIARCAL”, “MISOGYNISTIQUE” QU’ELLE A SUBI AU TÔT DE SA CARRIÈRE

Comment Machine Gun Kelly est-elle devenue célèbre ?

Né sous le nom de Colson Baker, Machine Gun Kelly s’est fait un nom en tant que rappeur de Cleveland, Ohio. De 2006 à 2010, il a sorti plusieurs mixtapes pour gagner la reconnaissance du grand public, notamment ” Stamp of Approval “, ” Homecoming “, ” 100 Words and Running et ” Lace Up. ” Après avoir joué au Apollo Theatre, Kelly a signé avec Bad Boy. enregistre en 2011, lui permettant de collaborer avec Wiz Khalifa et French Montana.

MEGAN FOX RÉVÈLE QU’ELLE SAVAIT QUE MACHINE GUN KELLY ÉTAIT SON ‘SOUL SATE’ LA PREMIÈRE FOIS QU’ELLE L’A REGARDÉ DANS LES YEUX

Cependant, son bœuf avec le légendaire rappeur Eminem en septembre 2018 a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. En septembre 2018, Kelly a sorti le morceau diss “Rap Devil”, appelant Eminem sur leurs désaccords personnels et professionnels. La chanson a accumulé plus de 350 000 000 de vues et a conduit Eminem à répondre avec sa chanson intitulée “Killshot”.

Pourquoi MGK et Fox ne sont-ils pas encore mariés ?

Fox et Kelly ne se sont pas officiellement mariés, mais cela n’a pas empêché le rappeur de l’appeler sa femme. Lors de la première sur le tapis rouge de son nouveau documentaire Hulu, “Machine Gun Kelly’s Life in Pink”, MGK a déclaré à la presse qu’il appelait Fox sa femme par respect.

“Je pense que lorsque je parle de terminologie, je n’ai jamais eu l’impression que ma petite amie”, a-t-il déclaré à Divertissement ce soir. “C’est trop adolescent pour la profondeur de notre relation.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Fox a accepté et a déclaré qu’ils ne s’étaient pas mariés en raison de complications avec leur emploi du temps et qu’ils prévoyaient de le faire le moment venu, ajoutant : “Il est en tournée cette année, quand cela doit arriver, l’univers s’ouvrira et nous donnera le l’espace pour le faire.”

Dans quels films Megan Fox joue-t-elle ?

Fox est bien connue pour sa carrière d’actrice et de mannequin réussie et acclamée par la critique. Elle a joué dans plusieurs films à succès hollywoodiens, dont la série d’action en direct “Transformer” avec Shia LaBeouf en 2007 et sa suite en 2009. De plus, Fox a joué un rôle de premier plan dans le redémarrage de la série de films “Teenage Mutant Ninja Turtles” de 2014 à 2016.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS