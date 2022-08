Quand marcher suffirait, Avinash Sable Ran

Élevé dans la misère, Avinash Sable courait quand marcher suffisait. Il effectuerait la plupart des activités, y compris parcourir une distance de six kilomètres de son domicile à l’école, en courant. Dans les deux sens, tous les jours, pendant des années.

Les Sables ne savaient pas que la routine quotidienne de leur fils depuis sa jeunesse se transformait progressivement en petits pas vers une carrière en athlétisme. Le parcours très humble a également attiré l’attention de son entraîneur Amrish Kumar , qui a agi comme le pivot autour duquel Sable a commencé à remporter du succès, le dernier en date étant l’effort gagnant de l’argent de 8: 11,20 aux Jeux du Commonwealth de Birmingham .

“Quand j’étais enfant, je n’avais jamais pensé que je deviendrais une athlète et gagnerais des médailles pour le pays. C’est le destin », dira le joueur de 27 ans. S’étant lancé dans le sport de compétition après avoir rejoint l’armée indienne il y a cinq ans, Sable est un cas classique d’athlète doté d’une «volonté d’acier» conquérant de hauts sommets, malgré d’énormes difficultés.

Né dans une famille d’agriculteurs pauvres du village de Mandwa dans le district de Beed dans le Maharashtra, Sable a pris l’habitude de réécrire le record national du 3000 m steeple. À Birmingham, il est devenu le premier non-Kenyan à remporter une médaille depuis 1994 au CWG.

Coureuse de fond polyvalente, Sable détient des records nationaux dans trois épreuves. Il détient également les records nationaux du 5000m (13:25.65) et du semi-marathon (1:00:30). Il a battu le record national du 5000 m de Bahadur Prasad, âgé de 30 ans, en mai. Après avoir réussi son examen de 12e classe, Sable a rejoint l’armée indienne pour soutenir financièrement ses parents, et cela a changé sa vie. Outre le succès dans le sport, il est désormais également officier de la commission junior (JCO).

Bon nombre des meilleurs athlètes en Inde et dans le monde commencent tôt lorsqu’ils sont à l’école. Mais Sable a commencé tard. En 2015, alors qu’il a 21 ans, il s’enrôle dans le régiment du 5 Mahar et est affecté à Siachen puis au Rajasthan et au Sikkim. Son entraînement militaire et sa survie dans des climats extrêmes ont fait de lui un homme dur. Il dira plus tard que la compétition dans les courses n’était pas à la hauteur de l’entraînement difficile de l’armée.

Après avoir rejoint l’armée indienne, Sable avait pris du poids – atteint jusqu’à 76 kg – et un jour il devait y avoir une course de cross-country dans son régiment et il voulait y participer. Mais son poids était l’obstacle alors il s’est réveillé plus tôt que ses autres collègues et a fait des exercices supplémentaires pour se rendre plus mince. Il est rapidement devenu membre de l’équipe des services qui a remporté la compétition par équipe et obtenu la cinquième place dans l’épreuve individuelle au championnat national de cross-country.

C’est alors qu’il a rencontré son ancien entraîneur Kumar et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. C’était en 2017, et sous Kumar, qui est également un entraîneur de l’armée indienne encadrant des athlètes de longue distance, Sable est passé du cross-country au 3000 m steeple. Le duo a remporté succès après succès, Sable battant une multitude de records nationaux.

L’humble passé de Sable, en fait, a permis à Kumar de le prendre sous ses ailes. « Pour moi, le passé de l’athlète est très important. Ceux qui viennent de familles modestes, des villages ont fait face aux pires situations de la vie, ces choses les ont endurcis et prêts au combat. Ils n’ont pas peur de l’adversité et veulent travailler dur.

« Même alors, parmi les athlètes que j’ai entraînés, Sable était spécial et différent des autres. Il a une volonté d’acier et il peut revenir de n’importe quel scénario pire », a déclaré Kumar.

