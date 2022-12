Quand Maradona a applaudi sauvagement depuis les tribunes alors que Messi faisait ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA

La réaction de Maradona ici à la venue de Messi en remplacement de son tout premier #Coupe du monde Fifa match en 2006. 16 ans plus tard, Messi participe à sa deuxième finale de Coupe du monde, celle-ci ressemble plus à Maradona 1986. Véritable héritier d’El Diego, et El Diego le savait.VC : couper la chaîne YT (MessiTheBoss) pic.twitter.com/1vrNHi1UQL

— Rehan Ulhaq (@Rehan_ulhaq) 14 décembre 2022