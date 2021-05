Quand Manoj Bajpayee a concouru avec Irrfan Khan et a décroché un rôle dans «  Daud  » de Ram Gopal Varma

Le graphique de carrière de Manoj Bajpayee est louable et prouve que le travail acharné et la persévérance peuvent vous amener là où vous méritez d’être. Après avoir joué de petits rôles de soutien, l’acteur a mis un sac Satya réalisé par Ram Gopal Varma. Le rôle de Bhiku Mhatre est entré dans l’histoire et depuis, il n’y a pas eu de retour en arrière pour Manoj. Dans une interview de retour avec Lallantop, Bajpayee a rappelé comment un rôle dans Daud auquel il était en concurrence avec Irrfan et Viineet Kumar lui a valu non seulement ce film mais aussi Satya.

Le rôle était celui de l’acolyte de Paresh qui a finalement été joué par Manoj. Il avait dit: « Nous étions considérés pour le rôle de bras droit de Paresh Rawal dans le film Daud. Kannan Iyer, qui a fait Ek Thi Daayan, aidait Shekhar Kapur à Reine bandit. Il écrivait Daud film pour Ram Gopal Verma. Kannan m’a dit: ‘Irrfan et Vineet ont été invités à venir, je vous appelle aussi, venez. Ram Gopal Verma donne le rôle de bras droit. Mais s’il est impressionné par vous, il pourrait vous donner un rôle plus important dans son prochain film. J’ai demandé combien d’argent vais-je gagner, a-t-il dit, 35 000 ₹ pour ce rôle. «

Bajpayee a ajouté: « Je suis arrivé et j’ai vu Irrfan et Vineet là-bas. Dono se baat-cheet kar ke rafa dafa kiya, numéro de phir mera aaya (Ram Gopal Varma a parlé à tous les deux en premier, puis mon tour est venu). Nous avons commencé à parler et je lui ai dit que j’avais commencé mon voyage avec Reine bandit. (Il a dit) ‘J’ai vu Reine bandit deux fois, quel rôle avez-vous joué? J’ai dit «Maan Singh». Il a soudainement surgi et a demandé: «Est-ce que vous me dites la vérité? J’ai dit: ‘Oui, je dis la vérité. J’étais Maan Singh. (Il a dit) « Mais vous êtes si jeune et beau. » J’ai dit: « Monsieur, je me suis préparé pour le rôle, je me suis fait pousser la barbe et j’ai vieilli le look (pour le personnage). » «Etes-vous sûr que vous êtes le Maan Singh? (il a demandé) J’ai dit, ‘oui monsieur.’

Manoj a rappelé la suite de la conversation qu’il a eue avec RGV en partageant: « Quitter Daud, c’est pas pour toi. Je ferai mon prochain film avec toi »(dit-il). J’ai dit ‘non monsieur, je vais faire ça, j’obtiendrai 35 000 ₹ …’ (Il l’interrompit et dit) ‘Oh, vous ne me faites pas confiance, d’accord. Vous le faites, film principal ek badi Telugu mein kar raha hoon, wo shuru karne waala hoon toh principal usko annuler kar raha hoon aur sirf focus karunga Daud ke baad issi film pe. Toh mujhe jo hai, écrivain laa ke do. (Je vais faire un grand film en télougou, j’étais sur le point de commencer à travailler là-dessus. J’annule ça maintenant et je vais me concentrer sur le prochain film après Daud. Vous me trouvez un écrivain,). «