Quand Malaika Arora a serré dans ses bras le concurrent du chapitre 4 de Super Dancer et a dit que je souhaitais toujours avoir une fille! Deets à l’intérieur | Nouvelles des gens

New Delhi: La diva ultime du style, Malaika Arora sera bientôt considérée comme une invitée spéciale de l’émission de télé-réalité de danse Super Dancer Chapter 4 qui est actuellement jugée par Shilpa Shetty, Geeta Kapoor et Anurag Basu. L’étourdissant a été impressionné par les performances des jeunes participants à l’émission.

Malaika Arora a été frappée par le numéro de danse d’une jeune candidate nommée Florina Gogoi, à tel point qu’elle a exprimé son souhait d’avoir une fille, a rapporté Bollywood Life.com. Florina a dansé sur une chanson énergique de Disco Station, chantée par la légendaire Asha Bhosle.

Selon le rapport de Bollywood Life.com, Malaika a aimé la performance de Florina et a déclaré: « Main tumhe ghar leke jaun kya? J’ai un fils à la maison … Depuis longtemps, je dis: ‘kaash meri ek beti bhi hoti’. J’ai de si beaux vêtements et chaussures, et personne n’est là pour porte-Les! »

Malaika a même groove sur scène avec le petit.

Pendant ce temps, Malla, passionnée de fitness, fait la promotion de la vie holistique et du yoga sur ses poignées de médias sociaux. Elle est coparentale de son fils Arhaan avec son ancien mari Arbaaz Khan.

La magnifique diva sort actuellement avec Arjun Kapoor et les deux sont souvent aperçus ensemble.

Malaika dirige un studio de yoga du nom de centre Diva Yoga exhorte souvent les gens à faire du yoga ou à aller au gymnase pour garder le corps, l’esprit et l’âme équilibrés.