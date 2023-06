"Quand ma soeur Maya et moi…": Kamala Harris partage des souvenirs de l’Inde

Le vice-président américain Kamala Harris a déclaré que l’histoire et les enseignements de l’Inde avaient influencé et façonné le monde, affirmant que le pays avait inspiré des millions de personnes grâce à sa philosophie.

Elle a également déclaré que l’Inde était une partie « très importante » de sa vie et qu’elle était profondément liée au pays.

« L’histoire et les enseignements de l’Inde et de l’Inde ne m’ont pas seulement influencé, ils ont bien sûr façonné le monde entier », a déclaré Mme Harris dans son discours lors d’un déjeuner organisé par elle et le secrétaire d’État Antony Blinken en l’honneur de Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi.

« Tout au long de l’histoire, l’Inde a inspiré des millions de personnes à travers le monde, que ce soit par la philosophie et la théologie, le pouvoir de la désobéissance civile ou l’engagement envers la démocratie », a-t-elle déclaré.

Mme Harris, lors de son allocution, a rappelé ses voyages en Inde lorsqu’elle était enfant.

« Quand ma sœur Maya et moi grandissions, notre mère nous emmenait de la région de la baie vers l’Inde à peu près tous les deux ans. Le but de ces voyages était nombreux, y compris que nous comprenions bien d’où elle venait, ce qui l’avait produite. ; pour que nous puissions passer du temps avec nos grands-parents, avec mon oncle et nos chittis ; et pour vraiment comprendre l’amour du bon idli », a-t-elle dit en riant.

« Nous avons voyagé pour rendre visite à mes grands-parents dans ce qui s’appelait alors Madras. Et je vais vous dire que mon grand-père était l’une des personnes les plus préférées de ma vie, vraiment. Nous étions des correspondants, en fait, tout au long de mon enfance », a-t-elle déclaré. .

Mme Harris a déclaré que son grand-père avait une grande influence sur elle.

« J’étais l’aîné des petits-enfants. Et donc, comme beaucoup d’entre vous le savent, culturellement, être l’aîné a une certaine signification. Et donc, j’ai pleinement profité de ce statut dans notre famille. Et mon grand-père, bien sûr , m’a convaincu – comme il l’a fait, je pense, de chacun de ses petits-enfants – que nous étions ses préférés. Pourtant, lors de ces visites, j’étais le seul membre de notre famille que mon grand-père autorisait à le rejoindre pour sa routine matinale. « , a déclaré Mme Harris.

« Vous voyez, au moment où nous y allions enfants, mon grand-père était à la retraite de sa carrière de fonctionnaire. Et sa routine matinale, chaque matin, consistait à faire de longues promenades sur la plage avec ses copains à la retraite. Et ils , en tant que fonctionnaires à la retraite, débattraient des questions d’actualité », a déclaré le vice-président.

« Je tiendrais la main de mon grand-père lors de ces promenades et l’écouterais attentivement, lui et ses amis. Je vais vous dire, en tant que jeune fille, je ne pense pas avoir pleinement apprécié l’essence et la portée des débats qu’ils auraient. Mais, j’ai bien compris et je me souviens des histoires sur les combattants de la liberté et les héros fondateurs de la nation et sur l’indépendance de l’Inde. Je me souviens qu’ils parlaient de l’importance de lutter contre la corruption et de lutter pour l’égalité, quelles que soient les croyances ou la caste », a-t-elle ajouté. a dit.

La vice-présidente a déclaré que des conversations avec son grand-père à un jeune âge avaient influencé sa pensée.

« Tout au long de ces promenades, je me souviens que mon grand-père m’a enseigné non seulement ce que cela signifie d’avoir une démocratie, mais aussi de garder une démocratie. Je crois que ce sont ces leçons que j’ai apprises à un très jeune âge qui ont d’abord inspiré mon intérêt pour le public Je regarde en arrière maintenant et je réalise pleinement à quel point ces conversations m’ont influencé, moi et ma façon de penser, et comment elles m’ont guidée depuis », a-t-elle ajouté.

« En fait, c’est une grande partie de qui je suis aujourd’hui – ces leçons que j’ai apprises de mon grand-père, PV Gopalan, et du dévouement, de la détermination et du courage de sa fille, ma mère, Shyamala. Et c’est qu’être la raison pour laquelle je me tiens devant vous aujourd’hui en tant que vice-présidente des États-Unis », a déclaré Mme Harris.

Elle a remercié Modi pour son rôle de leadership pour aider l’Inde à émerger en tant que puissance mondiale au 21e siècle.

« Vous avez contribué à revigorer le Quad. Votre direction du G20 fait de nouveaux progrès en matière de financement climatique. Et vous avez été un partisan des institutions internationales et des solutions mondiales aux défis mondiaux », a-t-elle déclaré.

« Et en tant que point de privilège personnel, en tant que président du National Space Council, je vous remercie pour votre leadership dans l’espace et pour notre travail conjoint sur un satellite de sciences de la Terre, qui nous aidera à faire face à la crise climatique. Et je remercierai également parce que lorsque vous et moi nous sommes rencontrés pour la première fois à la Maison Blanche, je vous ai demandé de rejoindre les accords d’Artemis : un engagement en faveur d’une utilisation sûre et transparente de l’espace. Je suis heureux d’annoncer, comme vous l’avez fait, que vous avez rejoint les accords d’Artemis , » elle a ajouté.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)