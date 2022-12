Quand l’Ukraine rejoindra-t-elle l’OTAN ?

Après que la Russie a annexé quatre régions de l’Ukraine en septembre dans le cadre de son invasion continue du pays d’Europe de l’Est, l’Ukraine a annoncé qu’elle avait signé une demande accélérée pour rejoindre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

“Nous sommes des alliés de facto. Cela a déjà été réalisé”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un discours prononcé le 30 septembre. consensus de tous les membres de l’alliance.

Cependant, au 29 novembre, il semblait peu probable que l’Ukraine reçoive le soutien dont elle a besoin pour rejoindre rapidement l’OTAN.

Ce jour-là, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a réaffirmé l’engagement de l’alliance à soutenir l’Ukraine et à en faire un jour un membre, mais a pris soin de déclarer que l’OTAN “n’est pas une partie à la guerre”.

“Nous reconnaissons et respectons les aspirations d’adhésion de l’Ukraine”, a déclaré M. Stoltenberg lors d’une conférence de presse à l’issue de la première session des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Bucarest, en Roumanie.

“Cependant, notre objectif est maintenant de fournir un soutien immédiat alors que l’Ukraine se défend contre l’agression russe.”

Alors, pourquoi l’Ukraine pourrait-elle ne pas devenir membre de l’OTAN de si tôt ? CTVNews.ca s’est tourné vers des experts de la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour comprendre certaines des raisons.

RISQUE D’ESCALADE

L’OTAN est une alliance de 28 pays européens et de deux pays nord-américains – le Canada et les États-Unis – qui s’est formée en 1949 dans le but de protéger la liberté et la sécurité de ses États membres par des moyens politiques et militaires.

L’adhésion à l’OTAN fournirait à l’Ukraine une nouvelle couche de sécurité qui pourrait dissuader la Russie de lancer des invasions ultérieures à l’avenir. Cependant, si l’Ukraine devait officiellement rejoindre l’OTAN au milieu de l’invasion en cours par la Russie, elle pourrait aggraver la guerre de deux manières, selon Benjamin Zyla et Errol Mendes.

Zyla est professeure agrégée de développement international à l’Université d’Ottawa et ancienne boursière du Collège de la défense de l’OTAN. Mendes est un avocat, auteur et professeur de droit qui a conseillé des gouvernements, des groupes de la société civile, des entreprises et les Nations Unies sur le droit international, les droits de l’homme et la gouvernance mondiale.

L’adhésion à l’OTAN s’accompagne de la responsabilité de respecter les articles de l’accord de l’OTAN, y compris “l’article 5 – Défense collective”, qui stipule qu’une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous les membres. L’OTAN a invoqué l’article 5 pour la première fois de son histoire après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

“En vertu de l’article 5 de l’accord de l’OTAN, l’ensemble de l’OTAN devrait venir à la défense (de l’Ukraine)”, a déclaré Mendes à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Ce qui signifie qu’il va y avoir un conflit direct entre l’OTAN et la Russie, qui pourrait éventuellement évoluer vers un conflit nucléaire.”

Bien que l’article 5 ne soit pas invoqué automatiquement lorsqu’un membre de l’OTAN est attaqué – les membres doivent se réunir pour décider comment réagir – Zyla a convenu que, si l’Ukraine devenait membre de l’OTAN alors qu’elle était engagée dans une guerre avec la Russie, l’OTAN et ses membres seraient probablement entraîné directement dans le conflit.

“Pour des raisons évidentes, ils ne veulent pas essentiellement mener une guerre avec la Russie, ce qui pourrait potentiellement conduire à la troisième guerre mondiale”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Zyla et Mendes ont fait valoir que, même si les membres de l’OTAN choisissaient de ne pas invoquer l’article 5 après avoir officiellement admis l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine traiterait probablement l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN comme une provocation et intensifierait la guerre de toute façon.

“Le risque de déclencher un conflit direct avec la Russie… Vous ne voulez pas cela à tout prix”, a déclaré Mendes. “Et c’est la principale raison pour laquelle il y a une réticence à même avoir la possibilité que cela se produise, car ce serait une guerre mondiale à coup sûr.”

Orest Zakydalsky est membre de la diaspora ukrainienne au Canada et conseiller politique principal auprès du Congrès ukrainien canadien. Il n’accepte pas que la guerre totale soit une fatalité si l’Ukraine rejoint l’OTAN. D’une part, a-t-il dit, l’Ukraine n’a aucune envie “d’entraîner le reste de l’OTAN dans la guerre avec la Russie” en invoquant l’article 5.

“L’Ukraine a dit qu’elle voulait rejoindre l’OTAN parce qu’elle ne voulait pas d’une guerre après celle-ci”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une interview sur Zoom vendredi. Quant au risque qu’un Poutine provoqué puisse choisir d’intensifier la guerre, il pense que les chances que cela se produise sont les mêmes, que l’Ukraine rejoigne l’OTAN ou non.

“Je ne pense pas que cela rende l’escalade plus probable qu’elle ne l’est déjà”, a-t-il déclaré. “La réalité est que les Russes ont des armes nucléaires. Si les Russes veulent utiliser des armes nucléaires, ils les utiliseront, et cela dépend d’eux, pas de nous.”

BESOIN DE CONSENSUS

Selon les règles de l’OTAN, de nouveaux membres ne peuvent être admis que s’il existe un consensus entre tous les membres existants pour ratifier leur adhésion.

Tout membre peut choisir de faire obstruction au processus, comme la Suède et la Finlande en ont fait l’expérience cette année. Suite à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février, ces pays ont demandé l’adhésion à l’OTAN mais se sont heurtés à la résistance de la Turquie. Leur adhésion n’a toujours pas été ratifiée.

De même, une offre de l’Ukraine visant à recevoir un “plan d’action pour l’adhésion” qui la mettrait sur la bonne voie pour rejoindre l’alliance d’ici cinq à 10 ans a été rejetée par la chancelière allemande Angela Merkel en 2008.

“Je pense que la grande erreur de l’OTAN a été de ne pas laisser entrer l’Ukraine en 2008, lorsqu’elle a tenté de demander son adhésion, et c’est surtout l’Allemagne qui l’a bloquée”, a déclaré Zakydalsky.

Il a dit qu’il pensait que si l’OTAN avait laissé entrer l’Ukraine à l’époque, “nous n’aurions pas de guerre en ce moment”.

Bien que les membres de l’OTAN, dont le Canada, aient exprimé leur soutien à l’adhésion de l’Ukraine, la Hongrie a bloqué les réunions entre l’OTAN et l’Ukraine depuis 2018. Mendes a déclaré que les relations de la Hongrie avec la Russie sont probablement un facteur d’influence.

“Les Hongrois (Viktor) Oban sont assez amis avec Poutine parce qu’ils sont idéologiquement similaires, donc ils ne voudront probablement pas non plus approuver la demande de l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

LES PIÈGES DE LA PROCÉDURE

Avant que leur adhésion ne soit ratifiée, les futurs membres de l’OTAN complètent le « plan d’action d’adhésion » de l’OTAN.

Le plan d’action agit comme une liste de contrôle sur mesure que les candidats doivent suivre pour s’assurer que leur armée, leur constitution nationale, leurs relations civilo-militaires, leur concentration du pouvoir et leurs pratiques en matière de droits de l’homme sont conformes aux normes de l’OTAN. Selon Zyla, les pays doivent parfois procéder à des réformes afin de mener à bien le plan d’action, ce qui peut prendre des années.

“Cela prend généralement cinq à dix ans environ pour les États membres”, a-t-il déclaré. “Ainsi, lorsque nous parlons aujourd’hui de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque, lorsqu’ils ont rejoint l’OTAN, ils ont dû passer par le même processus, essentiellement.”

L’OTAN n’a pas encore invité l’Ukraine à entamer le processus du plan d’action, qui, selon Zyla, pourrait être lié aux luttes de l’Ukraine contre ce qu’il a appelé la corruption systémique.

« L’un des grands obstacles était les relations civilo-militaires en Ukraine, mais le plus important, peut-être, la corruption », a déclaré Zyla. “La corruption était endémique dans le système politique avant la guerre, et elle l’est toujours, dans une certaine mesure.”

Pas plus tard que fin 2021, des mois avant l’invasion russe, le gouvernement américain a critiqué le gouvernement ukrainien pour son inaction présumée en matière de corruption.

Ihor Michalchyshyn est un autre membre de la diaspora ukrainienne et est PDG et directeur exécutif du Congrès ukrainien canadien. S’il ne nie pas que l’Ukraine ait lutté contre la corruption, il soutient que de nombreux membres de l’OTAN, y compris d’autres pays de l’ex-URSS, l’ont également fait. Il a déclaré que l’Ukraine avait fait des progrès significatifs dans la résolution du problème.

“Je pense qu’il est très facile de dire simplement:” Eh bien, nous ne pouvons rien faire à cause de la corruption. Nous ne pouvons rien faire à cause de la guerre “”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca dans une interview sur Zoom vendredi.

“Ces voix ont toujours été là et seront toujours là, mais je pense qu’il y a plus de voix qui voient une opportunité de construire un partenariat avec l’Ukraine sur tous les fronts économiques, politiques.”

Certes, l’Ukraine a collaboré avec de nombreux membres de l’OTAN pour établir ces relations. Bien qu’il ne soit pas membre de l’OTAN, le pays participe activement aux opérations et missions dirigées par l’OTAN depuis les années 1990. Et la relation va dans les deux sens.

L’OTAN a renforcé sa présence en mer Noire après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, coordonnant la coopération maritime avec l’Ukraine et la Géorgie.

Et le Canada a fourni un soutien en matière de formation et de renforcement des capacités aux forces armées ukrainiennes depuis 2015 dans le cadre de l’opération UNIFIER.

À bien des égards – sinon formellement – ​​Mendes a déclaré que l’Ukraine était un pays de l’OTAN.

“Si vous regardez le niveau d’entraînement de l’armée, la quantité d’armes sur lesquelles elle est entraînée, la quantité de renseignements fournis, ce sont à peu près certains des facteurs clés pour être membre de l’OTAN”, a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, a-t-il dit, tant que la Russie occupera l’Ukraine, les chances du pays de devenir plus qu’un membre de facto de l’OTAN sont lointaines.

“Tant que Poutine est au pouvoir – ce qui pourrait durer jusqu’à cinq, dix ans, voire plus – il pourrait très bien y avoir un conflit gelé dans la région du Donbass en Crimée, et peut-être dans la région de Marioupol, et peut-être même au sud de la région de Kherson depuis assez longtemps », a-t-il déclaré.

“Tout mouvement concret vers l’admission formelle de l’Ukraine prendra probablement (environ) ce temps.”

Avec des fichiers de la productrice associée de CTV National News Christy Somos et de l’Associated Press