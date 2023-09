Quand l’Ukraine fera-t-elle une percée à Zaporizhzhia ou enverra-t-elle des troupes traverser le fleuve Dniepr ? | Nouvelles du monde

La contre-offensive ukrainienne en est désormais à son quatrième mois. Les forces de Kiev, soutenues par les chars et les armes occidentales, exercent une pression sur les positions russes mais n’ont pas encore réalisé de percée majeure.

Mais partout Ukraine, on a le sentiment que les choses pourraient changer très rapidement. Une partie des défenses pourrait s’effondrer et la fortune pourrait tourner.

Sky News s’est entretenu avec l’expert militaire Sean Bell sur les différentes parties de la ligne de front et sur la façon dont chacune pourrait être un point chaud, de la traversée du Dnipro à l’ouest jusqu’à la libération de Bakhmut à l’est.

Nous nous sommes concentrés sur cinq endroits et nous nous demandons : est-ce là que la guerre pourrait être décidée ?

L’Ukraine peut-elle percer à Zaporizhzhia ?

La zone de combat au sud, dans la région de Zaporizhzhia, est peut-être la partie de la guerre dont on parle le plus en ce moment.

Bell affirme que ce soi-disant pont terrestre entre la Crimée et le Donbass est « l’endroit le moins difficile » pour que les Ukrainiens libèrent le plus de territoire.

Les forces ukrainiennes sont poussant lentement mais sûrement vers le sud mais se heurtent à des emplacements défensifs qui Russie a passé des mois à construire.

Image:

Soldats ukrainiens près de la ligne de front dans la région de Zaporizhzhia





La ligne Surovikin, du nom d’un général russe, s’étend à travers la zone, une triple couche de défense comprenant un fossé antichar, des obstacles en dents de dragon puis des positions défensives dans des tranchées.

Si les forces ukrainiennes parvenaient à percer Zaporizhzhia et à atteindre la côte de la mer d’Azov – ou au moins à s’approcher suffisamment pour frapper le territoire restant avec l’artillerie – cela réduirait effectivement les forces russes de moitié.

« S’ils parviennent à percer toutes ces défenses, les forces russes pourraient soudainement se retrouver en déroute sur ce pont terrestre », explique Bell.

Jusqu’à présent, au cours de la contre-offensive, il a été prouvé que l’Ukraine gardait en réserve une grande partie de ses chars occidentaux et de ses troupes les mieux entraînées, en attendant une percée quelque part le long de la ligne.

Aujourd’hui, il semble que certains de ces chars soient envoyés pour combattre dans la bataille de Zaporizhzhia.

« Vous ne savez jamais quelle sera la fissure qui brisera le barrage, vous ne le saurez jamais tant que la fissure n’apparaîtra pas et que les vannes ne s’ouvriront pas.

« La question est de savoir si les Ukrainiens auront alors l’endurance, le moral et l’équipement nécessaires pour en tirer profit. »

Encercler une ville en ruine et coincer les forces russes

La ville a résisté si longtemps. Des vagues et des vagues de soldats russes – dont beaucoup étaient des conscrits et d’anciens prisonniers – ont été envoyés contre les défenses ukrainiennes et Bakhmut a tenu bon encore et encore.

C’était une décision controversée de continuer à défendre la ville, et nombreux sont ceux en Occident qui affirmaient que c’était une erreur, mais en fin de compte, cela a permis à l’Ukraine d’infliger d’énormes pertes à la Russie et de laisser à Kiev le temps de mettre la main sur les chars occidentaux.

Les forces russes, notamment les mercenaires du groupe Wagner qui ne sont plus impliqués, a pris la ville à grands frais.

Image:

Les ruines de Bakhmut





Bakhmut n’existe plus en tant que ville comme avant. Des mois de bombardements constants par les forces russes ont je l’ai soulevé au sol.

Cela a peu de valeur stratégique, mais en tant qu’outil de propagande, c’est énorme pour Vladimir Poutine.

Aujourd’hui, l’Ukraine gagne du terrain. Bakhmut pourrait-il être libéré ?

Bell déclare : « Bakhmut est l’un de ces lieux emblématiques et la Russie a fait un grand effort en le prenant, a perdu des dizaines de milliers de vies en le prenant et ne voudra plus le perdre.

« La plupart des rapports font état des progrès ukrainiens plutôt que russes, mais il ne semble pas y avoir de dynamique pour le moment.

« La pression ukrainienne là-bas vise uniquement à maintenir les forces russes en place. »

La Russie réagit-elle à Kharkiv ?

L’un des principaux efforts des forces russes – outre le fait de freiner l’avancée ukrainienne – consiste à tenter de conquérir des territoires au nord-est, près de Kharkiv.

L’Ukraine a connu de grands succès dans ce domaine l’année dernière, réalisation d’avancées stupéfiantes autour de la ville de Kharkiv.

Non seulement ils ont acheté un espace de respiration précieux pour la « Ville des Héros », mais ils ont également libéré des pans entiers du territoire, notamment Kupyansk et Izium.

Les troupes russes cherchent désormais à annuler certains de ces acquis.

« Les lignes de communication y sont très courtes pour les forces russes », explique Bell.

Cela est dû à la proximité de la frontière russe. Contrairement à d’autres parties de l’Ukraine, il est beaucoup plus facile pour la Russie de se réapprovisionner et de communiquer avec ses troupes dans la région de Kharkiv.

Ces dernières semaines, ils ont affirmé avoir fait des progrès, et les combats ont été féroces et sanglants.

Bell ajoute : « La Russie n’a pas été efficace dans la conduite d’opérations offensives depuis le début de la guerre – et c’était à l’époque où elle bénéficiait du soutien mercenaire du groupe Wagner.

« Il n’est donc pas surprenant que l’armée russe ait du mal à progresser. »

Traverser le Dnipro alors que la Russie est occupée ailleurs

L’une des zones de la ligne de front dont on parle le moins est le fleuve Dnipro, près de la ville de Kherson.

Lorsque les forces ukrainiennes ont envahi la région et a libéré la ville l’année dernièrel’eau est devenue la nouvelle frontière entre eux et les forces russes.

C’est la raison pour laquelle la Russie a fait sauter le barrage de Nova Kakhovka en juin de cette année, dit Bell. envoyant des torrents d’eau sur le paysage.

Image:

L’eau coule sur le barrage effondré de Nova Kakhovka. Photo : AP





« En faisant sauter le barrage de Kakhovka qui disait en gros ‘c’est vrai, l’Ukraine, vous ne pourrez pas traverser le Dnipro et nous allons le laisser relativement sans protection’. »

C’était peut-être vrai il y a quelques mois, mais la terre commence à s’assécher, offrant ainsi une opportunité à l’Ukraine.

« C’est beaucoup plus accessible maintenant et ce n’est certainement pas le principal objectif des Russes », dit Bell.

« Cela les rend vulnérables sur ce flanc. »

Selon certaines informations, l’Ukraine aurait réussi à débarquer des troupes de l’autre côté du Dnipro.

Mais même si cela constitue un progrès pour Kiev, cela ne revient pas à établir une tête de pont à partir de laquelle ils peuvent déployer des chars et des armes lourdes.

Bell l’a comparé au jour J, lorsque les Alliés ont réussi à établir le contrôle d’une partie de la plage française en juin 1944 et l’ont conservé jusqu’à ce qu’ils puissent mettre des blindés au sol et pousser vers l’extérieur.

Mais il a ajouté que plus l’Ukraine fera pression sur les forces russes dans cette région, plus les commandants du Kremlin devront faire face à un choix difficile : affaiblir leurs forces ailleurs pour consolider le Dnipro, ou risquer une percée par-delà l’eau…

Drones, explosifs et raids en Crimée

Même si elle n’est pas en première ligne, l’Ukraine a certainement déclenché la guerre en Crimée ces derniers mois.

Vague après vague, des drones maritimes harcèlent les navires russes dans la zone, le pont de Kertch a été touché à plusieurs reprises et Les forces spéciales ukrainiennes auraient frappé sur la péninsule elle-même.

La Crimée abrite la précieuse flotte de la mer Noire de Vladimir Poutine et est l’un des énorme valeur stratégique en raison de sa situation sur la mer Noire.

Il est aux mains des Russes depuis son annexion en 2014, mais Volodymyr Zelenskyy s’est engagé à le restituer à l’Ukraine.

Image:

Des drones maritimes ukrainiens ont été utilisés lors d’attaques en mer Noire





Pourtant, elle est très fortement fortifiée et sera très difficile à capturer par la force. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces de l’Axe dirigées par l’Allemagne nazie ont perdu 30 000 hommes dans leur poursuite de la Crimée.

Alors pourquoi l’Ukraine l’attaque-t-elle ? Car en mettant de côté la perspective de s’emparer du territoire, cela aide leurs forces ailleurs.

Selon Bell, « l’Ukraine a clairement fait savoir son intention de s’en emparer, et cela oblige la Russie à retenir ses forces pour la protéger ».

La Russie a peut-être 150 000 soldats en Ukraine, mais si elle les met tous en première ligne, il n’y aura plus personne pour défendre la Crimée si les forces de Kiev réussissent une percée.

« Plus l’Ukraine menace la Crimée, plus la Russie doit la protéger et retirer ses forces de la ligne de front. »