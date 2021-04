La saison 5 de LUCIFER, deuxième partie, se rapproche de plus en plus alors que Netflix confirme qu’elle sortira sur les écrans fin mai.

Suite à son annulation sur le réseau FOX, Lucifer a continué à accumuler une énorme base de fans après son arrivée sur Netflix, qui a repris la production de l’émission à la troisième saison.

Quand Lucifer saison cinq partie deux sortira-t-il sur Netflix?

Le processus de tournage et d’édition de la série a subi de graves retards en raison de la pandémie de COVID-19, des restrictions de coronavirus garantissant aux fans une attente beaucoup plus longue pour l’émission à succès qu’ils ne le pensaient au départ.

Cependant, grâce à une mise à jour via la page officielle Lucifer Netflix, les fans ont enfin été informés du moment où ils peuvent obtenir leur prochain correctif d’action.

La deuxième partie de la saison 5 sortira enfin sur Netflix pour une sortie mondiale le 28 mai 2021.

De quoi parle la saison 5 de Lucifer, deuxième partie?

Le dernier épisode de la première partie de la saison cinq a vu une bataille épique entre Lucifer et Maze, ainsi qu’Amenadiel combattant le nouveau méchant de la série, Michael (le frère jumeau de Lucifer).

Le combat est interrompu lorsque Dieu souffle du haut de l’escalier: «C’est assez d’enfants, vous savez que je déteste quand vous vous battez» avant le générique.

Le 23 novembre 2020, le compte Twitter de Lucifer a taquiné un indice cryptique sur ce à quoi nous pouvons nous attendre de la saison cinq, qui disait: «Quand la date de sortie de 5B pourrait-elle être? Nous ne pouvons pas révéler cela mais ce que nous pouvons révéler: préparez-vous pour le séjour prolongé de *** sur ***** », de nombreux fans ont interprété cela comme« le séjour prolongé de Dieu sur Terre ».

De nombreux fans ont émis l’hypothèse que si la série restait fidèle à ses origines de bande dessinée, elle pourrait éventuellement conduire à la création de ce que nous savons maintenant être l’univers DC.

Les patrons de production ont taquiné que la série serait le plus émouvant à ce jour.

Qui est dans le casting de la deuxième partie de la saison cinq de Lucifer?

Le dernier chapitre de l’histoire de Lucifer verra toute une série d’apparitions d’invités étoilés.

Dennis Haysbert continuera son rôle de Dieu, après être apparu juste à la fin du dernier épisode de la première partie.

Alison McAtee, surtout connue pour son travail sur The Haves and the Have Nots on OWN Network et Californication sera la vedette dans le rôle d’Elizabeth Newman à la fin de la série lors de l’épisode 14.

Catherine Dent de la série du début des années 2000 The Shield apparaîtra uniquement pour l’épisode musical de la série pour le rôle du Dr Alice Porter.

Fin septembre 2020, la nouvelle a été diffusée via La vie Netflix a eu vent que Scott Porter de Speed ​​Racer, Prom Night et Ginny & Georgia jouerait dans un rôle actuellement sans nom pour la seconde moitié de la saison 5, avec la nouvelle qu’il sera également présenté dans la saison six – ce qui impliquerait il dépeint le rôle d’un nouveau personnage récurrent.

Comment puis-je regarder la bande-annonce de la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer?

La première bande-annonce de la série à venir a déjà été publiée via Twitter.





Avec la permission du compte officiel de Lucifer, les fans sont témoins du court clip qui montre une caméra fantaisie de Chloe Decker, qui se termine par des images de verre tombant après l’arrêt dans le temps.

Chloé demande alors: « Avez-vous vu Lucifer? »

La bande-annonce a déclenché une frénésie des fans enthousiastes.