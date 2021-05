Quand Love, Death + Robots saison 2 sortira-t-il sur Netflix? Cast, bande-annonce et intrigue

LA première saison de Love, Death + Robots est sortie l’année dernière et se composait de 18 épisodes autonomes.

Les épisodes ont été produits par différents acteurs et équipes et tous sont liés à au moins l’un des trois mots du titre.

L'amour, la mort et les robots sur Netflix

Quand Love, Death + Robots saison 2 sort-il sur Netflix?

La deuxième saison de Love, Death + Robots, créée par le réalisateur de Deadpool, Tim Miller, fera ses débuts le 14 mai.

La saison ne comportera que huit épisodes, dix de moins que sa première saison.

Love, Death + Robots Saison 1 diffusée pour la première fois en 2019

«Il est fort possible que Netflix ait opté pour un nombre d’épisodes plus bas afin de minimiser le temps entre les saisons, comme ils l’ont fait pour un certain nombre d’autres émissions», a écrit ScreenRant.

Une troisième saison de huit épisodes est prévue pour 2022.

Qui fait partie du casting de Love, Death + Robots saison 2?

La distribution de la saison 2 comprend une foule de noms connus et connus, notamment:

Michael B. Jordan

Nancy Linari

Emily O’Brien

Joe Dempsie

Ike Amadi

Nolan Nord

Fred Tatasciore

Peter Franzén

Jennifer Hale,

Sébastien Croft

Brian Keene

Steven Pacey

Scott Whyte

Zita Hanrot.

Alors que la plupart des scénarios utilisent l’animation, il y avait des composants d’action en direct avec Mary Elizabeth Winstead et Topher Grace qui ont eu la chance de montrer leurs visages dans la première saison.

Existe-t-il une bande-annonce pour Love, Death + Robots saison 2?

Vous pouvez regarder la bande-annonce de la saison 2 de Love, Death + Robots ci-dessus.

La série animée se compose d’épisodes autonomes, tous d’une durée de moins de 17 minutes, et produits par différents acteurs et équipes, bien que certains épisodes puissent partager certains membres d’équipage.

Le casting de Love, Death + Robots présente des acteurs hollywoodiens célèbres

Que se passera-t-il dans Love, Death + Robots saison 2?

Il est probable que la saison 2 suivra les mêmes thèmes que Love, Death + Robots saison un.

La série est une réimagination du redémarrage de David Fincher et Tim Miller, depuis longtemps en développement, du film d’animation de science-fiction Heavy Metal de 1981.

Le spectacle plonge dans les thèmes de l’intelligence artificielle, des monstres, de la robotique, des mondes extraterrestres, des voyages dans l’espace et de la nature même de l’humanité.

«’Love, Death + Robots’ est mon projet de rêve, il combine mon amour de l’animation et des histoires incroyables», a déclaré Miller dans un communiqué de 2019.

La saison 2 de Love Death and Robots arrive sur les écrans de Netflix le 14 mai





«Les films de minuit, les bandes dessinées, les livres et les magazines de fiction fantastique m’inspirent depuis des décennies, mais ils ont été relégués dans la culture marginale des geeks et des nerds dont je faisais partie.»

« Je suis tellement excité que le paysage créatif ait finalement suffisamment changé pour que l’animation sur le thème des adultes fasse partie d’une conversation culturelle plus large. »

Huit contes autonomes devraient être publiés à la fois, ajoutant au jeune héritage de cette série primée aux Emmy Awards.