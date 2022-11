DEPUIS sa création en 2006, Little People, Big World est devenu un incontournable de la programmation TLC.

Après que tout le drame de la saison 23 se soit déroulé à la télévision, les fans veulent maintenant savoir quand la saison 24 sera diffusée.

CCM

Tori et Zach Roloff jouent dans Little People, Big World de TLC[/caption]

Quand Little People, Big World est-il de retour ?

Les fans ont vu la famille Roloff grandir sous leurs yeux et sont maintenant ravis de voir plus de drame se dérouler.

La saison 24 de Little People, Big World devrait être diffusée le 1er novembre 2022 sur TLC et Hulu à partir de 21 h HNE.

L’émission peut également être diffusée sur Discovery Plus avec un abonnement actif.

En savoir plus sur les Roloff RÉVÉLATION DU CAST Qui sont les acteurs de “Little People Big World” ? tout ce que tu as besoin de savoir

Que s’est-il passé pendant la saison 23 ?

La saison 23 a sans doute été l’une des saisons les plus intenses à ce jour en raison du drame entourant Roloff Farms.

Au cours de la saison, les fans ont vu Matt Roloff et Zach Roloff se battre après qu’il n’ait pas vendu la ferme à son fils, les obligeant à déménager de l’Oregon à Washington.

À l’époque, la femme de Zach, Tori Roloff, était également enceinte de leur troisième enfant.





La saison s’est principalement concentrée sur la nouvelle vie de Zach et Tori à Washington alors qu’ils se préparaient à accueillir leur fils Josiah, également atteint de nanisme achondroplasique.

Cependant, Amy Roloff a également fait plusieurs apparitions aux côtés de son nouveau mari, Chris Marek, alors qu’elle exprimait ses sentiments au sujet de la décision de Matt de vendre la ferme familiale.

La nouvelle saison devrait continuer à suivre le parcours parental de Zach et Tori ainsi que le drame de la ferme familiale.

CCM

Amy Roloff a épousé Chris Marek en 2021[/caption]

Qui joue dans Little People, Big World ?

Au début de la série, Little People, Big World suivait Matt et Amy et leurs enfants, Zach, Jeremy Roloff, Molly Roloff et Jacob Roloff.

Cependant, au fil du temps, certains des enfants de Roloff ont décidé de se retirer des projecteurs et de se concentrer sur leur vie loin de la télévision.

Maintenant, l’émission se concentre principalement sur Matt, Amy, Zach, Tori, Chris et la petite amie de Matt, Caryn Chandler.

En savoir plus sur le soleil américain OUVERT ET HONNÊTE Je suis dans une relation ouverte et enceinte – les gens jugent mais je m’en fiche

Jacob a finalement quitté la série en 2017 et Jeremy, avec sa femme, Audrey Roloff, a suivi l’année suivante.

Molly a également quitté la série après avoir épousé Joel Silvius en 2017 et a déménagé à Spokane, Washington.