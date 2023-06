Quand l’inflation prendra-t-elle fin ? Les économistes pèsent

En savoir plus sur les finances personnelles : Le graphique montre que les coûts augmentent le plus rapidement pour les bénéficiaires de la sécurité sociale Voici la répartition de l’inflation pour avril 2023, dans un graphique Les obligations de série I restent «attrayantes» alors que le taux tombe à 4,3%, selon un expert

L’indice de confiance des consommateurs du groupe de réflexion à but non lucratif diminué en mai au milieu d’attentes « sombres ».

« Le consommateur américain type regarde la station-service ou son épicerie et voit les prix augmenter et ne pas baisser de sitôt », a déclaré Ataman Ozyildirim, directeur principal de l’économie au Conference Board.

De plus, tous les prix n’évolueront pas en parallèle, car des catégories telles que les automobiles, les maisons et l’essence sont soumises à des influences uniques, telles que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, selon James Angel, professeur agrégé à la McDonough School of Business de l’Université de Georgetown.

« Ce n’est pas comme si soudainement demain tous les prix allaient revenir là où ils étaient en 2020 », a déclaré Angel.

L’inflation a tendance à créer un « cercle vicieux » dans l’économie en incitant à la demande de salaires plus élevés, ce qui déclenche alors des coûts de fabrication plus élevés et donc des prix plus élevés.

Lorsque l’inflation élevée reviendra à des niveaux normaux, elle le fera discrètement, a-t-il déclaré.

Un taux d’inflation annuel de 2% représentera plus de 20% sur une décennie, a noté Angel.

« Mais de jour en jour, vous ne le remarquez pas vraiment », a-t-il déclaré.