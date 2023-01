Quand l’IA prend le rôle d’artiste

L’intelligence artificielle se taille de plus en plus une place dans les arts visuels. Le logiciel est désormais capable de générer des images à partir d’une simple phrase ou d’une série d’invites. Les résultats sont saisissants, mais l’utilisation de tels programmes soulève de nombreuses questions sur l’avenir de la création et de la créativité. On revient sur le phénomène dans notre dernier After Calendar, notre cahier de tendances 2023.

En 1901, l’architecte américain Frank Lloyd Wright prononce un discours à Chicago sur le rôle de la machine dans le processus de création. Il a expliqué que « sa fonction [was] finalement [to] “émanciper l’expression humaine”. Un siècle plus tard, cette “machine” prend la forme d’une intelligence artificielle (IA). Elle est capable de créer n’importe quelle image à partir d’une description textuelle – des invites textuelles – en quelques secondes. Souhaitez-vous voir la Le naturaliste anglais Sir David Attenborough combattant un ours polaire à mains nues ou l’acteur américano-canadien Dwayne Johnson rencontrant son alter ego The Rock, c’est désormais possible grâce à des logiciels tels que Midjourney, DALL-E 2, Imagen, DreamBooth et Stable Diffusion. .

Ces outils utilisent des modèles de compréhension et d’apprentissage du langage sur d’énormes quantités de données pour générer des images à partir d’une ligne de texte. Google explique avoir entraîné Imagen sur LAION-400M, une base de données de 400 millions d’images associées à des légendes écrites trouvées sur internet. C’est là que l’intelligence artificielle puise son « inspiration ». Elle génère alors plusieurs illustrations correspondant à une requête ou à une invite – par exemple, une théière avec des muscles – en réduisant le bruit de l’image dans un amas de pixels de couleurs aléatoires (denoising). cette technique de “diffusion” qui fait le succès des logiciels actuels de génération d’images.

Depuis juin, DALL-E 2, Midjourney et compagnie ont vu leur popularité monter en flèche sur les réseaux sociaux, en grande partie grâce aux visuels tantôt réalistes tantôt grotesques qu’ils produisent. Certains illustrent des concepts assez flous comme la blockchain ou la joie, tandis que d’autres répondent à des demandes très précises (comme « des cailles écoutant des parents en colère lors d’une réunion du conseil scolaire »). Un logiciel d’intelligence artificielle générative est capable de répondre (avec plus ou moins de succès) à n’importe quel requête envoyée par un utilisateur, tant qu’elle ne va pas à l’encontre de sa politique de modération. Par exemple, OpenAI, la société à l’origine du programme DALL-E, interdit la génération d’images violentes, pornographiques ou politiques, et empêche la création de ” illustrations “photoréalistes”, notamment de personnalités publiques. DALL-E refuserait ainsi d’imaginer un combat entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Imitation et limites

Mais c’est à peu près la seule limite que cette technologie impose à « l’expression humaine », pour reprendre l’expression de Frank Lloyd Wright. Des programmes comme Imagen et Midjourney ne se contentent pas de rendre des composites d’images disponibles sur le Web ; ils en créent également de nouvelles. Et ils le font. ceci dans une multitude de « styles » : peinture à la manière de Picasso, Pop art, Impressionnisme, street art, voire cyberpunk ou Bauhaus. Si ces systèmes d’intelligence artificielle générative sont plutôt faciles à utiliser, il faut un certain temps pour trouver quelle tournure de phrase donnera des résultats satisfaisants. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne suffit pas de taper des mots-clés aléatoires en guise d’invite pour obtenir une œuvre unanimement plébiscitée. “Les générateurs d’art IA ne fonctionnent jamais exactement comme vous le souhaitez. Ils produisent souvent des résultats hideux qui peuvent au mieux ressembler à des images d’archives déformées “, a déclaré l’artiste numérique Erik Carter au MIT Technology Review.

En particulier, ces programmes ont du mal à imaginer des animaux ou des humains anatomiquement corrects. La plupart des visages qu’ils génèrent ont l’air “écrasés”, ou du moins déformés. Le philosophe et journaliste Tom Whyman écrit dans ArtReview que les personnages conçus par l’IA “apparaissent comme ils le font quand vous les imaginez, pas tout à fait complets”. Une autre préoccupation est que les outils d’IA générative reproduisent certains stéréotypes raciaux et de genre. DALL-E 2, Midjourney et d’autres ont tendance à représenter les soignants comme des femmes et les médecins comme des hommes. Ils véhiculent également des images basées sur un canon très occidental, en raison du manque de diversité dans les millions d’images avec lesquelles ils sont entraînés.

OpenAI a déjà annoncé diverses mesures pour que DALL-E 2 ne soit pas un vecteur supplémentaire de discrimination sur internet. L’entreprise a le soutien de millions d’internautes qui, comme l’entreprise, souhaitent améliorer les images produites par son programme phare. Des centaines de milliers d’utilisateurs se réunissent sur les serveurs de la communauté DALL-E 2 Discord pour échanger des conseils sur la façon d’améliorer leurs descriptions textuelles – un processus connu sous le nom de “prompt crafting” – ou sur la façon de dépasser les limites de l’intelligence artificielle. des conseils pour que Dall-E 2 génère des personnages d’émissions de télévision populaires ? Je n’ai aucun problème à trouver des héros comme Bob l’éponge, mais pour Patrick Star, par exemple, cela génère une étoile de mer, pas le personnage lui-même”, demande un utilisateur. . Un autre s’est tourné vers les membres de cette communauté en ligne pour obtenir de l’aide dans la production d’un centaure.

Ce phénomène ne se limite pas à DALL-E 2, ni même à Discord. Les utilisateurs de logiciels d’intelligence artificielle générative se réunissent également avec d’autres passionnés sur Reddit et Twitter pour discuter des possibilités. Certains aficionados, comme Guy Parsons, ont même publié des guides numériques apprenant aux lecteurs comment utiliser au mieux ces nouveaux outils de création artistique, et peut-être même créer un jour de véritables chefs-d’œuvre.

Une technologie « nocive » ?

En août dernier, l’artiste américain Jason Allen a même remporté un concours d’art organisé au sein de la Colorado State Fair avec une peinture générée par l’intelligence artificielle de Midjourney. L’œuvre en question, intitulée “Theatre D’Opera Spatial” ou “Space Opera Theatre”, a nécessité 80 heures de travail, ou plus précisément 80 heures de “fabrication rapide”. Mais lorsque ce prix, aussi modeste soit-il, a été annoncé, il a fait sensation au sein de la communauté artistique. Certains créateurs y ont même vu le signe que “nous assistons à la mort de l’art qui se déroule sous nos yeux”, comme l’a suggéré un utilisateur de Twitter. D’autres craignent que l’essor des programmes d’intelligence artificielle générative ne contribue à « l’ubérisation » des industries créatives.

Des craintes attisées par la récente campagne du San Francisco Ballet (SFB) pour « Casse-Noisette ». La compagnie de danse américaine a utilisé des illustrations générées par Midjourney pour promouvoir le célèbre ballet… et de nombreux internautes n’ont pas été impressionnés. Plusieurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer la décision de la SFB d’utiliser un générateur d’images IA au lieu d’un illustrateur “en chair et en os”. “Tellement décevant de voir qu’une organisation dans le domaine des arts utilise l’art de l’IA et nuit activement aux artistes visuels”, a écrit un utilisateur sous un post Instagram de SFB. “L’art de l’IA dans sa forme actuelle utilise le travail d’artistes sans leur consentement, crédit ou compensation .”

Face à cet intérêt croissant pour les programmes IA générateurs d’images, certains artistes montent une résistance. L’un des endroits où ils expriment leur mécontentement est la plateforme ArtStation, où nombre d’entre eux hébergent leur travail. Tout a commencé lorsque certains d’entre eux ont remarqué en décembre que des images créées par un logiciel d’intelligence artificielle étaient téléchargées sur la plateforme. Quelque chose d’inacceptable aux yeux de Suzanne Helmigh, directrice artistique chez Ghostfire Gaming. “J’envisage vraiment de supprimer mon art en ligne sur des sites tels que Artstation et Deviant Art”, a-t-elle déclaré sur Twitter. “Si le but de créer de l’art est perdu et que tout notre travail est bon, c’est d’être introduit dans une machine pour être abusé et Frankensteined dans certains visuels d’IA.”

Des images qui protestent et dénoncent la présence de ces œuvres controversées aux côtés d’œuvres d’artistes ont été téléchargées sur ArtStation avec le hashtag #noaiart en soutien aux protestations des artistes numériques qui utilisent la plateforme. ArtStation a répondu à la controverse avec une FAQ sur l’IA qui inclut la déclaration selon laquelle “les directives de contenu d’ArtStation n’interdisent pas l’utilisation de l’IA dans le processus de publication d’œuvres d’art”. La filiale d’Epic Games a ajouté qu’elle ne voulait pas “devenir un gardien avec des termes de site qui étouffent la recherche et la commercialisation de l’IA”, tout en soulignant que les artistes devraient être libres de décider comment leurs créations sont utilisées. Certaines banques d’images comme Shutterstock se sont rangées du côté d’ArtStation en accueillant à bras ouverts les images générées par l’IA, tandis que d’autres comme Getty les ont interdites.

Plus outil qu’artiste

Et qu’en est-il de la place des musées et autres institutions culturelles dans tout cela ? Sont-ils prêts à accueillir des images générées par DALL-E 2, Midjourney et d’autres, aux côtés d’œuvres de Léonard de Vinci, Pablo Picasso et Yayoi Kusama ? L’idée est encore en débat car elle implique des questions éthiques sur la conception de ces images, la transparence sur le processus ainsi que le consentement des créateurs dont les œuvres sont utilisées pour entraîner le logiciel d’intelligence artificielle. De plus, des questions se posent quant au rôle de la machine comme acteur ou comme élément technique passif : est-elle maîtresse de la création ou juste un outil de plus pour les artistes plasticiens, à l’instar de la caméra ?

Le Museum of Modern Art de New York voit dans cette technologie une opportunité de présenter sa propre riche collection d’une nouvelle manière. Il a invité l’artiste numérique turco-américain Refik Anadol à utiliser les quelque 200 000 œuvres d’art en possession du musée pour illustrer l’histoire de l’art moderne, à l’aide de l’intelligence artificielle. Les visiteurs du musée new-yorkais peuvent voir le résultat final, jusqu’au 5 mars, à travers plusieurs installations immersives, collectivement appelées “Refik Anadol : Unsupervised”. Ces installations prennent la forme de trois sculptures de données protéiformes qui montrent les “rêves” et les “hallucinations”. de la machine, comme l’explique Refik Anadol.

Des rêves en constante évolution qui reflètent l’art, selon Michelle Kuo, conservatrice au MoMa et co-organisatrice de l’exposition “Refik Anadol: Unsupervised”. “Ce projet remodèle la relation entre le physique et le virtuel, le réel et l’irréel.” dit-elle dans un communiqué. « Souvent, l’IA est utilisée pour classer, traiter et générer des représentations réalistes du monde. Le travail d’Anadol, en revanche, est visionnaire : il explore les rêves, les hallucinations et l’irrationalité, posant une autre compréhension de l’art moderne – et de la création artistique elle-même. »

Mais, même s’ils peuvent être esthétiquement saisissants, les «rêves» de la machine, de l’IA, sont toujours nourris par ceux de véritables créateurs humains. Si l’intelligence artificielle repousse plus loin que jamais les limites de l’expression humaine créative, elle nécessite toujours des commandes ou des invites d’une personne réelle pour créer. Il manque une intention, un dynamisme ou une motivation pour créer une œuvre d’art : c’est nous, les humains, qui interprétons ses réalisations de cette manière. Une telle technologie n’est pas prête à remplacer les artistes humains et n’a aucune aspiration à le faire – du moins pour le moment.

Le calendrier d'après :

"Mieux, autrement, moins" a pris encore plus de sens en 2022. Dans un monde bouleversé par le changement climatique, l'inflation et la crise énergétique, la sobriété est à l'ordre du jour, dans nos placards, nos déplacements et nos préparations alimentaires. . Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce que la sobriété peut s'accompagner de pleine conscience, de créativité et même de joie inattendue.

