Quand l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a invité son ex-femme Talulah Riley dans une chambre d’hôtel pour lui montrer des vidéos de… | Tendance

Une vidéo de retour de l’ex-femme d’Elon Musk, Talulah Riley, a refait surface sur les réseaux sociaux, laissant les gens amusés. Dans le clip, elle raconte comment le milliardaire de la technologie l’a invitée à revenir dans sa chambre d’hôtel en lui disant qu’il voulait lui montrer des vidéos. Riley, qui a d’abord considéré cela comme une insinuation pour une soirée plus romantique ensemble, s’est rendu compte plus tard que le PDG de SpaceX avait fait ce qu’il avait dit et lui a montré quelques vidéos. Talulah Riley a révélé plusieurs histoires sur Elon Musk dans un documentaire de la BBC de 2022. (Capture d’écran)

« Quand Elon Musk a invité son ex-femme dans sa chambre d’hôtel pour lui montrer des vidéos de fusées », lit-on dans une légende partagée avec la vidéo sur une page X. Les images font partie d’un documentaire de la BBC sur le magnat de la technologie.

« Je me souviens qu’un soir, il m’a dit : « Voudrais-tu revenir dans ma chambre d’hôtel pour que nous puissions regarder des vidéos de fusées ? J’ai dit : ‘Hmm… Ok, ouais’. Je reviendrai. Et nous sommes entrés dans sa chambre d’hôtel, et il vient de me montrer des vidéos de fusées », révèle Riley avec un sourire aux lèvres.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

Qui est Talulah Riley ?

Talulah Riley est actrice, auteure et femme d’affaires. Elle a épousé Elon Musk deux fois et s’est finalement séparée à chaque fois. «Je suppose que la raison pour laquelle je me suis remarié était simplement parce que c’était idiot d’être ensemble sans être mariés après avoir été mariés. Vous savez, c’est comme une habitude », a-t-elle expliqué dans une interview pour expliquer pourquoi ils avaient décidé de se remarier.

La femme de 38 ans a toujours été ouverte sur sa relation avec le propriétaire de X. Dans une interview, elle a révélé que bien qu’ils se soient séparés, le duo partageait « un amour et une connexion très profonds ».

Elle est apparue dans le documentaire de la BBC The Elon Musk Show en 2022 et a parlé des côtés inconnus de Musk et de leur relation. Elle a nié les affirmations selon lesquelles il était « impassible et froid », ajoutant que « rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité ».

Elle a épousé l’acteur Thomas Brodie-Sangster cette année après avoir annoncé leurs fiançailles en 2023.