Une ère de ténèbres est presque arrivée.

Bon, peut-être pas une ère. Celles-ci englobent généralement des années. Mais Colomb plongera dans l’obscurité précoce pendant quatre mois lorsque l’heure d’été prendra fin le dimanche 3 novembre.

Les horloges reculeront d’une heure à 2 heures du matin ce jour-là, ce qui signifie que vous gagnerez une heure de sommeil supplémentaire. En contrepartie, le soleil se couchera une heure plus tôt chaque soir, à partir de 17h26 environ le 3 novembre et jusqu’à 17h06 début décembre, selon le rapport. données de timeanddate.com.

Fait amusant : bien que le solstice d’hiver du 21 décembre soit le jour le plus court de l’année, il n’a pas le coucher de soleil le plus précoce en raison de la façon dont le jour solaire s’aligne sur les jours de notre calendrier grégorien.

L’histoire de l’heure d’été

L’heure d’été a été instaurée en 1966 avec la promulgation de la loi sur l’heure uniforme. Cette loi a normalisé l’heure dans les fuseaux horaires déjà existants (Est, Montagnes, Centre, Pacifique, Alaska) et a fixé les dates de transition annuelle du pays vers et hors de l’heure d’été. selon le Bureau des statistiques des transports.

Depuis lors, le Congrès n’a cessé de modifier les dates de début et de fin de l’heure d’été.

Moins de huit ans après la naissance de l’heure d’été, le Congrès a adopté en 1973 la loi d’urgence sur l’heure d’été et la conservation de l’énergie, un projet de loi qui maintiendrait l’heure d’été en vigueur toute l’année dans le cadre d’une expérience d’économie d’énergie de janvier 1974 à avril 1975. En octobre 1974, l’opinion publique s’est aigrie suite à l’expérience menée après que des parents se soient plaints du fait que leurs enfants allaient à l’école dans le noir, et le Sénat a voté pour rétablir l’heure normale.

L’heure d’été est revenue à son horaire initial, du dernier dimanche d’avril au dernier dimanche d’octobre. Mais en 1986, le Congrès a déplacé sa date de début au premier dimanche d’avril tout en conservant la même date de fin.

La situation est restée la même jusqu’en 2005, lorsque le Congrès a adopté la loi sur la politique énergétique de 2005, déplaçant la date de début au deuxième dimanche de mars. En 2007, le Congrès a décidé de déplacer la date de fin au premier dimanche de novembre, date à laquelle elle se trouve toujours aujourd’hui.

Ce n’était pas la dernière fois que le Congrès décidait de jouer avec le temps. En 2022, le Sénat a adopté à l’unanimité la loi sur la protection du soleil, qui maintiendrait l’heure d’été en vigueur toute l’année. selon CNETBien que le projet de loi ait été adopté par le Sénat, la Chambre des représentants ne l’a jamais examiné et le 117e Congrès s’est terminé sans qu’il soit devenu loi.

La loi sur la protection du soleil a été réintroduite au 118e Congrès actuel, mais n’a connu aucun mouvement.

À qui la faute du changement d’heure ?

L’histoire de l’heure d’été remonte à l’époque romaine. Au lieu d’avoir une journée standard de 24 heures et 60 minutes, chaque heure de l’horloge romaine changeait en fonction de la saison. En été, les heures de clarté pouvaient durer jusqu’à 75 minutes, tandis que les heures de nuit pouvaient durer 45 minutes. Ce schéma s’inversait en hiver. selon la BBC.

Tout cela avait pour but de maximiser la lumière du jour pour les travailleurs qui travaillaient du lever au coucher du soleil.

On attribue souvent au père fondateur des États-Unis, Benjamin Franklin, l’invention de l’heure d’été moderne, mais ce n’est pas nécessairement vrai. Il a seulement suggéré en plaisantant dans un essai de 1784 que les Parisiens se lèvent plus tôt pour économiser de l’argent sur les bougies, mais il n’a pas proposé de changer les horloges elles-mêmes, et sa proposition n’a jamais été mise en œuvre. selon l’Institut Franklin.

En revanche, la première personne à proposer une forme plus moderne de changement d’heure fut George Vernon Hudson, un entomologiste néo-zélandais qui proposa de changer l’heure aux équinoxes pour aligner la journée de travail sur la lumière du jour en 1895. Sa proposition fut initialement rejetée, mais fut mise en œuvre lors d’un essai en 1927, selon sa biographie dans l’Encyclopédie de la Nouvelle-Zélande.

Est-ce que tous les États et territoires américains observent l’heure d’été ?

En 2005, le Congrès a décidé que les États et territoires pourraient renoncer à l’heure d’été sans l’approbation du gouvernement fédéral. Jusqu’à présent, Hawaï, les Samoa américaines, Guam, Porto Rico, les îles Mariannes du Nord, les îles Vierges et la majeure partie de l’Arizona l’ont fait.

S’agit-il d’« économies » ou de « sauvegardes » ?

Techniquement, on l’appelle « heure d’été », mais je suis sûr que vos concitoyens vous pardonneront de l’appeler « heure d’été ». L’expression officielle ne contient pas non plus de trait d’union.

