Quand l’heure change-t-elle ? Voici quand l’heure d’été prend fin en 2024

C’est officiellement la saison effrayante, ce qui signifie que la fin de l’heure d’été approche cette année.

En novembre, des millions d’Américains reculeront leur horloge, marquant la fin de l’heure d’été en 2024. La pratique controversée du « saut en avant » et du « recul en arrière » a été observée dans la plupart des États depuis des décennies.

Avec l’heure d’été actuelle, la plupart des Américains perdent une heure de sommeil le deuxième dimanche de mars et gagnent une heure le premier dimanche de novembre.

Voici ce qu’il faut savoir sur la fin de l’heure d’été en 2024.

Le dimanche 3 novembre 2024, à 2 heures du matin, l’horloge recule d’une heure et des millions d’Américains gagnent une heure supplémentaire de sommeil. Cet événement marque chaque année la fin de l’heure d’été (DST).

Quand prend fin l’heure d’été ? Quand changer d’heure à l’automne 2024

En 2024, l’heure d’été prend fin à 2 heures du matin dimanche 3 novembre.

Pourquoi gagne-t-on une heure en novembre ?

Nous gagnons une heure en novembre pour bénéficier de plus de lumière du jour le matin. Quand on « avance » en mars, c’est pour ajouter plus de lumière du jour aux soirées d’été.

Dans l’hémisphère Nord, l’équinoxe d’automne a lieu le 22 septembre, marquant le début de la saison d’automne.

Pourquoi avons-nous l’heure d’été ?

En 1966, le Congrès a adopté l’Uniform Time Act, qui normalise la durée de l’heure d’été, qui s’étend de mars à novembre.

L’heure d’été commence chaque année le deuxième dimanche de mars et se termine le premier dimanche de novembre.

Le ministère des Transports a déclaré que l’heure d’été permet d’économiser de l’énergie, de prévenir les accidents de la route et de réduire la criminalité. Le DOT supervise les fuseaux horaires et le respect uniforme de l’heure d’été parce que l’industrie ferroviaire a été la première à instituer des normes horaires.

Quels États ont supprimé l’heure d’été ?

Tous les États et territoires américains ne participent pas à l’heure d’été.

Hawaï et l’Arizona (à l’exception de la nation Navajo) n’observent pas l’heure d’été, pas plus que les territoires des Samoa américaines, de Guam, des îles Mariannes du Nord, de Porto Rico et des îles Vierges américaines.

Qui a créé l’heure d’été ?

Benjamin Franklin est souvent crédité d’avoir proposé pour la première fois l’heure d’été dans son essai de 1784, « Un projet économique ». Cependant, l’idée n’a été sérieusement envisagée que plus d’un siècle plus tard, lorsque William Willetts, un constructeur britannique, l’a farouchement défendu.

Le format actuel de l’heure d’été a été proposé en Nouvelle-Zélande par l’entomologiste George Hudson.

En 1895, il recommanda un changement d’heure de deux heures parce qu’il souhaitait avoir plus de lumière du jour après le travail pour chasser les insectes en été.

L’heure d’été se termine-t-elle dans l’Ohio ?

Le House State and Local Government Committee de l’Ohio a adopté la résolution concurrente 7 de la Chambre en octobre 2023, exhortant le Congrès à promulguer la Sunshine Uniformity Act. Cette loi rendrait l’heure d’été permanente et mettrait fin à la tradition semestrielle du changement d’horloge.

Les représentants de l’État Rodney Creech, R-West Alexandria, et Bob Peterson, R-Sabina, a parrainé le projet de loi.

En vertu de cette résolution, adoptée par l’Ohio House, le passage à l’heure d’été permanente augmenterait les heures d’ensoleillement le soir pendant les mois d’hiver, ce qui contribuerait à lutter contre les problèmes de santé mentale, a déclaré Creech.

Cependant, le projet de loi n’a pas été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis et le président Joe Biden ne l’a pas signé.

Est-ce l’heure d’été ou l’heure d’été ?

Bien qu’il soit courant d’entendre « heure d’été » avec un « s », le terme correct est « heure d’été », car cette pratique permet d’économiser la lumière du jour.

